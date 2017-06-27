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Джазмены из Чикаго выступили с концертом в Минске

28.06.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Концерт чикагских музыкантов состоялся во Дворце культуры ветеранов. Несмотря на задержку авиарейса, джазмены сумели "зажечь" в Минске. Певец и трубач Бони Филдс дал короткое интервью Sputnik.

- Что вы обычно делаете в день перед концертом?

Джазмены из Чикаго выступили с концертом в Минске
© Sputnik/ Александр Кривошеев / Александр Шурмелев
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— Я просыпаюсь, немного плаваю, затем принимаю душ и ем. Затем несколько занятий гимнастики, чтобы выглядеть хорошо. Затем я немного занимаюсь музыкой, а после отдыхаю и осмысливаю только что проделанную работу.

- Перед концертом волнуетесь?

— Я всегда волнуюсь, особенно, когда приезжаю в другую страну. Это другие люди, другая культура. Но для меня это возможность научиться чему-то новому. А вообще, я хочу, чтобы кто-нибудь пригласил меня после концерта домой (смеется).

- Понравилась ли вам минская публика?

— Мне нравится, когда происходит шоу, я пытаюсь заставить людей двигаться, танцевать. Мне хочется, чтобы люди делали больше, чем просто хлопали в ладоши.

- Что будете делать после концерта?

— Я попробую продать здесь свои диски.

Смотрите также видеоверсию интервью Бони Филдса>>

 
Теги: Минск
 
 
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Американские джазмены Свит Скриминг Джонс и Бони Филдс выступили в Минске с концертом. Смотрите на видео, как мастера ритм-энд-блюза и поп-джаза развлекали...

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