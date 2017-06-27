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Крэйг Вудкрофт: Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни

28.06.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
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Нашедший работу в Швейцарии экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал об особенностях белорусского менталитета.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Понимаете белорусский менталитет?

— Да.

— Чем он отличается от североамериканского?

— Ха, интересный вопрос… Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей.

Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту — миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением.

Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.

— Можете представить себе возвращение в KXЛ в будущем?

— Почему нет? Мне действительно понравилась лига. Хороший стиль, и у меня было твердое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха. Если когда-нибудь поступит предложение и оно меня устроит, то без колебаний вернусь.

 
 
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Нашедший работу в Швейцарии экс-главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт порассуждал об особенностях белорусского менталитета.

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