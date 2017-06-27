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Арман-Маршалл Силла остался без медалей на чемпионате мира по таэквондо
Белорусский атлет Арман-Маршалл Силла не смог подняться на пьедестал почета чемпионата мира, который проходит в Муджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из лидеров белорусской команды в категории свыше 87 кг в первом раунде соревнований уверенно одолел представителя Сербии Марко Джуричича — 20:5. В поединке в 1/8 финала Арману-Маршаллу Силле противостоял Махама Чо из Великобритании. Оба спортсмена хорошо знакомы и не раз встречались. На этот раз британец был сильнее (23:12) и вышел в следующий раунд чемпионата мира.
Арман-Маршалл Силла является двукратным чемпионом Европы (2014 и 2016 годы) в категории свыше 87 кг, но на мировых форумах он выступает не столь удачно. Не смог лидер белорусской сборной по таэквондо выступить и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он завоевал лицензию на участие в главных стартах четырехлетия, но летом прошлого года в его организме
Осенью Арман-Маршалл Силла был
Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
В чемпионате мира в Муджу примут участие еще два белорусских представителя таэквондо. Евгений Гейдель выступит в категории до 63 кг, а Владислав Савлуков — до 80 кг.
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Белорусский атлет Арман-Маршалл Силла не смог подняться на пьедестал почета чемпионата мира, который проходит в южнокорейском Муджу.
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