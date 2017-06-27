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МТС рассказал, сколько бонусных гигабайт и минут получили вчера абоненты
На свое 15-летие МТС установил абсолютный рекорд: более 1 500 000 абонентов обратились к мобильному оператору
Кроме того, все абоненты оператора 27 июня общались внутри сети бесплатно, а возле салонов МТС работали промогруппы, которые заключали в объятия всех желающих.
Всего за день абоненты МТС заказали 178 132 180 минут и 1 158 995 ГБ мобильного трафика, который можно использовать в 3G и 4G сети, ― это самый большой размер бонуса за историю оператора.
Акция будет продолжаться 28 и 29 июня. Читайте
Еще одна рекордная цифра, с которой оператор подошел к юбилею, ― 1 000 000 4G-абонентов.
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Более 1 500 000 абонентов обратились к мобильному оператору за подарками.
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