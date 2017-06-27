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Минское "Динамо" поднялось на 25 мест в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» поднялся на 27-е место в рейтинге лучших команд Европы.
Составлением списка традиционно занимается портал Hockeyarchives. Отметим, что в прошлом году «зубры» располагались на 52-й строчке.
В топ-10 входит четыре клуба КХЛ, три — чемпионата Швеции, два — из швейцарской лиги и один — из финской.
1. СКА — 65,38 балла.
2. «Металлург» — 56,47.
3. ЦСКА — 55,18.
4. «ХВ-71» — 54,19.
5. «Берн» — 53,69.
6. «Таппара» — 51,35.
7. «Фрелунда» — 49,87.
8. «Брюнэс» — 48,35.
9. «Локомотив» — 47,90.
10. «Цуг» — 47,65.
Минское «Динамо» с рейтингом 40,23 расположилось между чешским «Градец Кралове» и шведским «Мальме».
Помимо столичных динамовцев, в топ-250 попали «Неман», «Юность», «Гомель», «Шахтер», «Динамо-Молодечно» и «Лида».
125. «Неман» — 13,73.
129. «Юность» — 13,65.
179. «Гомель» — 10,02.
186. «Шахтер» — 9,54.
224. «Динамо-Молодечно» — 7,73.
239. «Лида» — 7,31.
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" поднялся на 27-е место в рейтинге лучших команд Европы.
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