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Футболист "Баварии" избил бывшую девушку из-за Instagram

28.06.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман был задержан полицией по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает ESPN.


Reuters

В правоохранительные органы обратилась бывшая девушка 21-летнего футболиста. Коман избил ее после того, как она попыталась войти в его аккаунт в Instagram. По ее словам, она собиралась разместить там рекламный пост. Форвард признал свою вину и был отпущен из участка через несколько часов.

Из-за полученных травм потерпевшая взяла восьмидневный больничный. Слушание в суде по этому делу пройдет в грядущем сентябре.

Коман выступал за «Баварию» на правах аренды с 2015 года. В апреле 2017-го он подписал с мюнхенцами новый контракт. С командой он стал двукратным чемпионом Германии (2015/16, 2016/17). До этого он выступал в ПСЖ и дважды выигрывал чемпионат Франции (2012/13, 2013/14), а также в туринском «Ювентусе», с которым побеждал в итальянском первенстве (2014/15).

 
 
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман был задержан полицией по подозрению в домашнем насилии.

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