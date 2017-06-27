Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман был задержан полицией по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает ESPN.



Reuters

В правоохранительные органы обратилась бывшая девушка 21-летнего футболиста. Коман избил ее после того, как она попыталась войти в его аккаунт в Instagram. По ее словам, она собиралась разместить там рекламный пост. Форвард признал свою вину и был отпущен из участка через несколько часов.

Из-за полученных травм потерпевшая взяла восьмидневный больничный. Слушание в суде по этому делу пройдет в грядущем сентябре.

Коман выступал за «Баварию» на правах аренды с 2015 года. В апреле 2017-го он подписал с мюнхенцами новый контракт. С командой он стал двукратным чемпионом Германии (2015/16, 2016/17). До этого он выступал в ПСЖ и дважды выигрывал чемпионат Франции (2012/13, 2013/14), а также в туринском «Ювентусе», с которым побеждал в итальянском первенстве (2014/15).