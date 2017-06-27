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В Беларуси продают 3G-телефон за 19,9 рубля
Оператор velcom начал продажи самого дешевого в Беларуси телефона с поддержкой 3G. В рамках акции ZTE F327s стоит всего 19,9 рубля или около 10 долларов по текущему курсу. Впрочем, абоненту
Акция продлится до конца июля, чтобы купить телефон по такой стоимости, абонент должен согласиться на пользование услугами оператора в течение 24 месяцев на тарифном плане «Удобный» (абонплата 4,9 руб. в месяц, скидка 50% на 3 месяца для новых абонентов) или более «дорогом» тарифном плане.
Разумеется, что телефон очень простой. Здесь 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320×240 пикселей, 2-мегапиксельная камера, радио, фонарик, аккумулятор емкостью 1000 мАч, поддержка работы 2 SIM-карт, а также карт памяти до 64 ГБ.
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Это около 10 долларов по текущему курсу.
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