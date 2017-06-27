В Беларуси продают 3G-телефон за 19,9 рубля

Оператор velcom начал продажи самого дешевого в Беларуси телефона с поддержкой 3G. В рамках акции ZTE F327s стоит всего 19,9 рубля или около 10 долларов по текущему курсу. Впрочем, абоненту придется подписать допсоглашение .

Акция продлится до конца июля, чтобы купить телефон по такой стоимости, абонент должен согласиться на пользование услугами оператора в течение 24 месяцев на тарифном плане «Удобный» (абонплата 4,9 руб. в месяц, скидка 50% на 3 месяца для новых абонентов) или более «дорогом» тарифном плане.

Разумеется, что телефон очень простой. Здесь 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320×240 пикселей, 2-мегапиксельная камера, радио, фонарик, аккумулятор емкостью 1000 мАч, поддержка работы 2 SIM-карт, а также карт памяти до 64 ГБ.

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