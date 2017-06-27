ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снят фильм о ликвидации последствий урагана июля 2016 года

28.06.2017 14:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси снят фильм о ликвидации последствий урагана июля 2016 года

Фильм, который снимался 10 месяцев, носит название «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!»

В Беларуси сняли фильм, посвященный тому, как лесоводы ликвидировали последствия урагана, повредившего лесной фонд страны в июле 2016 года, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Фильм снимался 10 месяцев. Он посвящен и разработке буреломов, и осенне-весеннему восстановлению поврежденных участков леса, и тяжелым условиям работы на труднодоступных делянках. Фильм можно увидеть на сайте министерства и на Youtube под названием «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!»

Стихия, обрушившаяся на Беларусь в июле 2016 года, принесла сильные разрушения в лесное хозяйство страны. В министерстве ее назвали самой масштабной. Серьезнее всего пострадали Березинский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Червенский районы Минской области и Мозырский район Гомельской области.
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм, который снимался 10 месяцев, носит название «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!»

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продают 3G-телефон за 19,9 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика