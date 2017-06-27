



Фильм, который снимался 10 месяцев, носит название «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!»

В Беларуси сняли фильм, посвященный тому, как лесоводы ликвидировали последствия урагана, повредившего лесной фонд страны в июле 2016 года, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Фильм снимался 10 месяцев. Он посвящен и разработке буреломов, и осенне-весеннему восстановлению поврежденных участков леса, и тяжелым условиям работы на труднодоступных делянках. Фильм можно увидеть на сайте министерства и на Youtube под названием «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси снят фильм о ликвидации последствий урагана июля 2016 года Фильм, который снимался 10 месяцев, носит название «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!»

Стихия, обрушившаяся на Беларусь в июле 2016 года, принесла сильные разрушения в лесное хозяйство страны. В министерстве ее назвали самой масштабной. Серьезнее всего пострадали Березинский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Червенский районы Минской области и Мозырский район Гомельской области.