На третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall Минске откроется семизальный мультиплекс velcom cinema by Silver Screen cinemas. AFISHA.TUT.BY уже сообщала о появлении в ТРЦ кинотеатра, сейчас стали известны новые подробности.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Мультиплекс velcom cinema будет частью сети Silver Screen, которая уже представлена в торговых центрах Galileo и Arena-City. Цены на билеты будут аналогичны тем, что сейчас действуют в других кинозалах. Для сети Silver Screen объект в Dana Mall — третий кинотеатр. Для компании velcom — первый подобный опыт сотрудничества с сетью частных кинотеатров.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Открытие кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen развивает нашу концепцию «больше, чем мобильный оператор». Мультиплекс вместе с цифровым ТВ voka позволит нам более активно действовать на рынке мультимедийного контента, — отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Семизальный кинотеатр сможет принимать тысячу зрителей одновременно: он оборудован как двумя VIP-залами на 48 зрителей каждый, так и «ареной» на 235 мест. Мультиплекс velcom cinema планируют открыть до конца лета.

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