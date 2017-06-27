|
"Цены будут такими же". Новый кинотеатр Silver Screen откроется под брендом velcom
На третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall Минске откроется семизальный мультиплекс velcom cinema by Silver Screen cinemas. AFISHA.TUT.BY уже
Мультиплекс velcom cinema будет частью сети Silver Screen, которая уже представлена в торговых центрах Galileo и Arena-City. Цены на билеты будут аналогичны тем, что сейчас действуют в других кинозалах. Для сети Silver Screen объект в Dana Mall — третий кинотеатр. Для компании velcom — первый подобный опыт сотрудничества с сетью частных кинотеатров.
— Открытие кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen развивает нашу концепцию «больше, чем мобильный оператор». Мультиплекс вместе с цифровым ТВ voka позволит нам более активно действовать на рынке мультимедийного контента, — отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.
Семизальный кинотеатр сможет принимать тысячу зрителей одновременно: он оборудован как двумя VIP-залами на 48 зрителей каждый, так и «ареной» на 235 мест. Мультиплекс velcom cinema планируют открыть до конца лета.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы уже сообщали о появлении в ТРЦ кинотеатра. Стали известны новые подробности.
|
Архив (Разное)
Комментарии