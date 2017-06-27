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В России резко подорожал рис. Вырастут ли цены в Беларуси?

28.06.2017 14:50 — Разное | Tut.by  
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Российские производители фиксируют резкое подорожание риса. FINANCE.TUT.BY узнал у крупных белорусских импортеров этой крупы, к каким ценникам стоит готовиться покупателям в нашей стране.


Фото: pixabay.com

В России, по данным отраслевого центра «ПроЗерно», оптовая стоимость тонны риса повысилась сразу на 1125 российских рублей (почти 37 белорусских рублей) и достигла 29 980 рублей (почти 980 белорусских рублей). Такое подорожание эксперты связывают с нехваткой качественного риса для производства крупы: летом прошлого года погода на юге была неблагоприятной для посевов риса, поэтому доля качественного сырца оказалась невысокой.

На белорусских покупателях подорожание риса в России не отразится серьезно, считают эксперты.

— Основные продажи риса в Беларуси — это дальнее зарубежье: Вьетнам, Пакистан, Индия, — утверждает Александр Супранович, заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Ракан — Крупяной Дом». — Российский рис — это круглозерный рис, он совсем другого качества, продается у нас в незначительных количествах: возможно, это 5% от общего объема.

Что касается работы с азиатским рынком, то, судя по контрактам «Ракан — Крупяной Дом», за последние два месяца рост стоимости риса не превысил 10%. Александр Супранович обращает внимание на то, что цена зависит от многих факторов: конкретного предприятия, времени закупки сырья — так что если подорожание происходит, то плавно. Рис из дальнего зарубежья «идет» почти два месяца, многие белорусские компании заключают контракт на большие объемы, а значит, остатки поставок также будут сдерживать скачок цен на белорусском рынке.

— Рост цен может быть, но незначительный. Конкуренция на этом рынке довольно высокая, поставщиков риса в страну много, и это основной сдерживающий фактор, — резюмирует Александр Супранович.

Если судить по упаковкам самого продаваемого в компании «Эколайнбел» риса — «Эколайн Семейный» (0,9 кг), то в магазинах Минска рис не подорожал: месяц назад в «Короне» пачка стоила 2 рубля 29 копеек, в «Просторе» 2 рубля 25 копеек — и сейчас цены на том же уровне. В сети магазинов «Соседи» в мае рис стоил 2 рубля 25 копеек, а в июне — 2 рубля 15 копеек.

— На протяжении полутора месяцев в России и азиатских странах рис дорожает, — подтверждают в компании «Эколайнбел». — Но тех запасов, которые мы закупили в феврале, хватит до Нового года. Скорее всего, стоимость поднимется в августе-сентябре, как только у большинства поставщиков «вымоются» старые запасы. Но по бакалее в Беларуси большая конкуренция, так что все будут стараться держать цену.

 
Теги: Минск
 
 
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