Ежегодная выручка от продажи грузовиков МАЗ во Вьетнам может составить 40 миллионов долларов





Особенно востребованными будут модели, которые адаптированы к вьетнамским условиям - маленькие тракторы и автобусы.

МАЗ планирует ежегодно продавать во Вьетнаме грузовики на сумму более 40 млн долларов, цитирует БЕЛТА выступление генерального директора предприятия Дмитрия Катеринича во время посещения МАЗа правительственной делегацией Вьетнама во главе с заместителем премьер-министра Фам Бинь Минем.

МАЗ уже проводит работу по созданию во Вьетнаме двух совместных предприятий по промышленной сборке грузовой (МАЗ Азия) и пассажирской (МАЗ Зенит) техники. Завод по производству грузовиков МАЗ строят в 40 км от Ханоя и планируется запустить его до конца года. Создание совместного предприятия по сборке автобусов пока в перспективе.

«Нам удалось создать во Вьетнаме совместное предприятие по сборке грузовиков, завод строится, производство вскоре будет запущено. Мы изучили рынок и вместе с нашим вьетнамским партнером выбрали именно те модели техники, которые необходимы этому рынку. Во Вьетнаме введен новый стандарт, который требовал изменить габариты нашей техники, а также нагрузку на ось. Поэтому мы разработали специально для Вьетнама и рынка Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) новые модели техники и усовершенствовали дизайн. В будущем планируется собирать ежегодно около 1 тыс. автомобилей в год на сумму более 40 млн долларов - и это только для вьетнамского рынка, а планируются и поставки на рынок АСЕАН», - сказал Дмитрий Катеринич.

В свою очередь заместитель премьер-министра Вьетнама обратил внимание на высокое качество техники МАЗ. «Особенно нам нравятся те модели, которые адаптированы к вьетнамским условиям - маленькие тракторы и автобусы. Мы очень рады тому, что МАЗ создает совместное предприятие во Вьетнаме. Это яркий пример нашего сотрудничества, это полезно и взаимовыгодно», - подчеркнул он.

Производство грузовой техники МАЗ во Вьетнаме локализуют на 40% к 2020 году за счет местных комплектующих. Это позволит беспошлинно продавать грузовики в странах АСЕАН.

Обсуждается и вопрос создания второго совместного предприятия - по производству автобусов. «Вчера мы сняли все вопросы, которые сдерживали создание данного предприятия. И в ближайшее время, надеюсь, мы подпишем соглашение о создании второго совместного сборочного производства. Мы будем производить автобусы большой вместимости, низкопольные, специально для больших городов. Изучив ситуацию, мы приняли решение, что ежегодно можем поставлять на вьетнамский рынок около 500 автобусов такого класса - это более 50 млн долларов в год», - отметил генеральный директор предприятия.

27 июня был подписан контракт на поставку во Вьетнам 400 единиц техники МАЗ (200 грузовиков и 200 машинокомплектов) на сумму 18,1 млн долларов. «Кроме того, мы получили квоту на поставку без пошлин 750 собранных автомобилей в течение трех лет. Также в течение пяти лет мы можем поставить 4 тыс. машинокомплектов без пошлин. Я считаю, это большая преференция для МАЗа со стороны Вьетнама, связанная с тем, что мы создали совместное предприятие», - добавил Дмитрий Катеринич.