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Американский производитель суперкаров выпустит рамный внедорожник
Американская компания Rezvani, получившая известность благодаря суперкару
Информации об автомобиле пока мало. Известно лишь, что это будет четырехдверная пятиместная модель с дизайном, напоминающим военную технику. Новинка получит две модификации c моторами разной мощности — стандартную и форсированную, которую можно будет отличить по индексу «X». Также в Rezvani говорят, что машину оснастят подвеской для «экстремального бездорожья».
Среди опций появится кевларовые кузовные панели и топливный бак, а также пуленепробиваемые стекла, которые защитят пассажиров от выстрелов из штурмовой винтовки.
Сейчас компания принимает предзаказы. Депозит — 1000 долларов. Автомобили должны появиться в конце текущего года.
Первый суперкар Rezvani появился в 2015 году. Автомобиль под названием Beast, созданный на модернизированном шасси Ariel Atom, получил 500-сильный мотор 2.4 от Honda. У Beast также есть 700-сильная «заряженная» версия и «бюджетная» модификация с мотором, дефорсированным до 300 сил.
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Технической информации о внедорожнике Rezvani пока нет. Известно только, что у него будет специальная подвеска для "экстремального бездорожья", а в качестве опции...
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