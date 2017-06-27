Лепота в старорусском стиле у озера в Раубичах: два расписных терема и личная церковь

В объектив нашего читателя попал очень любопытный объект на берегу озера в Раубичах. Прогуливаясь по лесу, он вышел на большую благоустроенную, но не огороженную традиционным высоким забором территорию. Здесь он увидел настоящие терема в старорусском стиле. Рядом — миниатюрная деревянная церковь. И дома, и церквушка украшены резными наличниками, карнизами, на крыше — деревянная дранка, окна витражные. От парадного входа идет дорожка вниз к озеру. Из охраны — только фигуры стрельцов. Усадьба еще не обжита, но видно, что работы по благоустройству уже близятся к финалу. Кто владелец этого комплекса и строился ли он для постоянного проживания, выяснить не удалось.































































