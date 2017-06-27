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Белорусская и молдавская диаспоры сохраняют родную культуру

28.06.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В МПЦ Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск — Кишинев, посвященный культурным контактам двух стран и жизни диаспор. Руководители национальных диаспор рассказали о жизни в Молдове и Беларуси.

Белорусская и молдавская диаспоры сохраняют родную культуру
© Sputnik Алексей Дружинин
Молдавская диаспора готовит вопросы к визиту Игоря Додона

В Молдове

Председатель Белорусской общины в Молдове Юрий Статкевич сообщил, что в Молдове сегодня проживает порядка 15 тысяч белорусов. Вся белорусская диаспора объединена в 12 общественных организаций. Во всех крупных городах Молдовы существуют белорусские общины: Кишинев, Бельцы, Комрат, Бендеры, Тирасполь и другие.

"Общины созданы для поддержки друг друга. Среди задач также развитие и поддержка наших культуры и традиций. Белорусская диаспора отмечает вместе праздники — как официальные, так и народные", — отметил Юрий Статкевич.

В Беларуси

В свою очередь руководитель общественного объединения "Община молдаван" в Беларуси Антонина Валько рассказала, что молдавская диаспора готовится отметить 25-летие своей общественной организации.

"В прошлом году 17 сентября в Минске мы впервые провели День молдавской культуры. Мы представили 45 артистичных номеров, где были и песни, и танцы. Мы высказываем благодарность правительству Молдовы и правительству Беларуси за те возможность, которые нам предоставлены", — подчеркнула Антонина Валько.

Она также сообщила, что "молдаване в Беларуси сконцентрированы в основном в Минске. Сейчас три тысячи молдаван имеют гражданство Беларуси. Исходя из беседы в посольстве, можно озвучить цифру также в три тысячи молдаван без гражданства, которые живут в Беларуси".

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне визита президента Молдовы Игоря Додона в Беларусь столицы двух стран связал видеомост.

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