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Это не Petya, а ExPetr. "Лаборатория Касперского" назвала число жертв нового вируса
Число жертв нового вируса-шифровальщика достигло двух тысяч, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского»,
Больше всего атак «Лаборатория Касперского» зафиксировала в России и Украине. Также наблюдались случаи заражения компьютеров в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и других странах.
Вот что говорится в релизе антивирусной компании:
По данным компании Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности, вирусом были заражены компьютерные сети более 100 компаний по всему миру. Компания зафиксировала атаки на компании России, Украины, США, Индии, Австралии, Эстонии и других стран.
По словам специалистов Group-IB, злоумышленники распространяют вирус с помощью фишинговой рассылки на электронную почту сотрудников компаний. Для заражения всей корпоративной сети достаточно инфицировать один компьютер с учетной записью администратора, предупредили в Group-IB.
Масштабная кибератака произошла 27 июня. В России от вируса-вымогателя пострадали «Роснефть», структуры «Башнефти», несколько банков, включая «Хоум кредит», металлургическая компания Evraz, на Украине — органы власти, киевский метрополитен, телеком-операторы, логистические организации «Укрпошта» и «Нова пошта», завод «Антонов», Чернобыльская АЭС.
По данным другой антивирусной компании — ESET — источником эпидемии шифратора стало скомпрометированное обновление украинской бухгалтерской программы M.E.Doc. Именно поэтому большая часть атак пришлась на эту страну:
Вирус блокировал компьютеры, шифруя данные, и требовал перевести $300 на указанный биткоин-кошелек в обмен на расшифровку. По состоянию на 13.00 по московскому времени жертвы атаки перевели на счет злоумышленников более $9 тысяч. При этом почтовый адрес, который использовали вымогатели, был заблокирован.
Изначально в Group-IB предположили, что в атаке используется вирус Petya.A, обнаруженный еще в апреле 2016 года. Однако в «Лаборатории Касперского» заметили, что новый вирус не похож на Petya.A и другие существующие вымогальщики. В компании посоветовали активировать мониторинг системы и заблокировать файлы, под которые маскируется вирус.
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Число жертв нового вируса-шифровальщика достигло двух тысяч.
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