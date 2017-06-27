В Минске мужчина украл у соседа по гаражу мотоцикл

Всего за пару часов правоохранители Ленинского РУВД раскрыли кражу мотоцикла в Минске. Вором оказался сосед по гаражу.





— 25 июня в милицию обратился минчанин, который рассказал, что с территории гаражного кооператива у него пропал стоявший возле ворот его гаража мотоцикл Suzuki VZ800 2001 года выпуска, — рассказал AUTO.TUT.BY первый заместитель начальника Ленинского РУВД Сергей Остапчук.

Выяснилось, что мотоцикл за пределы гаражного кооператива не выезжал. А спустя пару часов Suzuki нашли в гараже, расположенном в 20 метрах от места кражи.

— Оказалось, что мотоцикл похитил сосед — 30-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Он решил продать мотоцикл, загнал его к себе в гараж и даже уже скрутил номера.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 (Кража) УК Республики Беларусь.