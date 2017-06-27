Женщина, которую облил кипятком сожитель, умерла в больнице /

Подробности расследования инцидента сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщила представитель СК.

"По данным следствия, в середине мая находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Осиповичского района, имея умысел на причинение тяжких телесных повреждений своей сожительницы, в ходе ссоры по месту жительства облил ее кипящей водой", — рассказала Соленюк.

В результате потерпевшая получила термические ожоги лица и тела, но за медицинской помощью женщина не обращалась, лечилась самостоятельно.

"Когда потерпевшей стало совсем плохо, она вызвала бригаду скорой помощи. Женщина была госпитализирована, однако, несмотря на экстренное лечение, спасти ее не удалось", — отметила Соленюк.

Согласно заключению экспертов, смерть наступила от термических ожогов, у пострадавшей было обожжено 20% тела.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это "умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Следователи допрашивают свидетелей — жителей деревни, собирают характеризующие материалы, также назначен ряд экспертиз", — добавила Соленюк.

Готовятся материалы для предъявления обвинения подозреваемому, следствие продолжает устанавливать мотив и обстоятельства преступления, сказала представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.