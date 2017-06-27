На трассе М2 в Минском районе фура протаранила Ford

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 июня, в 11.20, на трассе М2. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



Фото: ГАИ Минского района

По информации ГАИ, 45-летний водитель фуры Scania ехал по трассе М2 Минск — Национальный аэропорт в сторону Борисова и на 15-м километре дороги совершил наезд на Ford Fiesta, который остановился для объезда препятствия.



Фото: ГАИ Минского района

В результате ДТП два пассажира (1939 и 1960 годов рождения) получили травмы и были доставлены в больницу для обследования. В легковушке также находился 5-летний ребенок. Благодаря тому, что он перевозился в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, телесных повреждений не получил.



Фото: ГАИ Минского района