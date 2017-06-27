ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 июля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 12%

28.06.2017 15:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
19 июля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 12%

Существенное влияние на снижение ставки рефинансирования оказали низкие показатели инфляции.

Правление главного банка страны на заседании, посвященном оценке и прогнозу тенденций в экономики, денежно-кредитной сфере и внешнем секторе, приняло решение снизить ставку рефинансирования до 12% годовых, а ставку по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки банков – до 14%. Обе ставки снизятся на 1 п.п. Сейчас ни составляют 13 и 15 процентов соответственно.

Существенное влияние на снижение ставки рефинансирования оказали низкие показатели инфляции. Ожидается, что в июне этого года она в годовой выражении составит 6,2%, а базовая инфляция не превысит уровень в 5,3 (также в годовом выражении). О замедлении динамики инфляции говорит и факт ее однородности по товарным группам.

С начала 2017 года это будет уже шестое снижение ставки рефинансирования. Так, 18 января показатель был снижен на 1 п.п. до 17% годовых, 15 февраля – до 16%, 15 марта – составил 15%, 19 апреля – 14%, 14 июня – 13%, а с 19 июля станет 12%.

Такая тенденция наблюдается благодаря тому, что количество денег в стране растет умеренными темпами, а также наблюдаются позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и валютный рынок показывает устойчивость. В июне прирост широкой денежной массы снова останется в пределах 5% (в годовом выражении). Более того, чистое предложение иностранной валюты, которое сохраняется на внутреннем рынке Беларуси, оказывает положительное влияние на уровень ЗВР и позволяет поддерживать обменный курс белорусского рубля  прежних рамках.

На фоне всего вышеперечисленного инфляционные ожидания замедляются, что позволит в ближайшие месяцы сдерживать рост цен.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Существенное влияние на снижение ставки рефинансирования оказали низкие показатели инфляции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
БПС-Сбербанк начнет выпуск карточек системы UnionPay International
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика