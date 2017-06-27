19 июля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 12%





Существенное влияние на снижение ставки рефинансирования оказали низкие показатели инфляции.

Правление главного банка страны на заседании, посвященном оценке и прогнозу тенденций в экономики, денежно-кредитной сфере и внешнем секторе, приняло решение снизить ставку рефинансирования до 12% годовых, а ставку по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки банков – до 14%. Обе ставки снизятся на 1 п.п. Сейчас ни составляют 13 и 15 процентов соответственно.

Существенное влияние на снижение ставки рефинансирования оказали низкие показатели инфляции. Ожидается, что в июне этого года она в годовой выражении составит 6,2%, а базовая инфляция не превысит уровень в 5,3 (также в годовом выражении). О замедлении динамики инфляции говорит и факт ее однородности по товарным группам.

С начала 2017 года это будет уже шестое снижение ставки рефинансирования. Так, 18 января показатель был снижен на 1 п.п. до 17% годовых, 15 февраля – до 16%, 15 марта – составил 15%, 19 апреля – 14%, 14 июня – 13%, а с 19 июля станет 12%.

Такая тенденция наблюдается благодаря тому, что количество денег в стране растет умеренными темпами, а также наблюдаются позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и валютный рынок показывает устойчивость. В июне прирост широкой денежной массы снова останется в пределах 5% (в годовом выражении). Более того, чистое предложение иностранной валюты, которое сохраняется на внутреннем рынке Беларуси, оказывает положительное влияние на уровень ЗВР и позволяет поддерживать обменный курс белорусского рубля прежних рамках.

На фоне всего вышеперечисленного инфляционные ожидания замедляются, что позволит в ближайшие месяцы сдерживать рост цен.