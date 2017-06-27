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БПС-Сбербанк начнет выпуск карточек системы UnionPay International

28.06.2017 15:55 — Разное | Ежедневник  
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БПС-Сбербанк начнет выпуск карточек системы UnionPay International

БПС-Сбербанк проходит процедуру сертификации в Международной платежной системе UnionPay International.

Данный комплекс мероприятий предусмотрен Меморандумом, который подписали  БПС-Сбербанк и UnionPay International. По итогам встречи руководства банка и UnionPay International, которая состоялась в Минске, стороны озвучили намерение реализовать первые совместные проекты к концу 2017 года.

Сертификация позволит БПС-Сбербанку стать первым белорусским банком, которому будет предоставлена Генеральная лицензия на выпуск линейки карточек (Classic, Gold, Platinum, Diamond) платежной системы UnionPay International с одновременным запуском их обслуживания в банкоматах и платежных устройствах Банка. Держатели карт UnionPay International, выпущенных банками других стран, смогут  совершать необходимые операции с использованием терминального оборудования БПС-Сбербанка.

«Развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Китая открывает возможности для прихода в страну новых банковских сервисов и услуг наших китайских партнеров. Встреча стала стратегически важным шагом на пути комплексного сотрудничества с UnionPay International, – отметил председатель Правления БПС-Сбербанка Сергей Инюшин. – Несомненно, возможность обслуживания БПС-Сбербанком карточек UnionPay International предоставит клиентам, которые фокусируются на азиатском регионе, дополнительные преимущества».

 
Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк проходит процедуру сертификации в Международной платежной системе UnionPay International.

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