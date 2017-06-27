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В России предлагают отменить национальный роуминг

28.06.2017 16:27 — Разное | Ежедневник  
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В России предлагают отменить национальный роуминг

Миронов уверен, что «плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности»

Несколько депутатов, представляющие в Госдуме партию «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение законопроект об отмене национального роуминга, сообщает РИА Новости.

Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

«Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», – цитирует Миронова информагентство.

По его мнению, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба намерена изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. "Мы считаем, что быть его не должно", — отмечал глава ведомства Игорь Артемьев.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе.

 
 
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Миронов уверен, что «плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности»

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