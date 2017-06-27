Британская компания построила спортивную версию седана XE, которую оснастили доработанным 600-сильным мотором от суперкара F-Type SVR.





Компания Jaguar представила самый мощный и быстрый дорожный автомобиль в своей истории — «заряженную» версию седана XE, получившую обозначение SV Project 8. Публичная премьера новинки состоится в ближайшие выходные на Фестивале скорости в британском Гудвуде, сообщает пресс-служба бренда.

Jaguar XE SV Project 8 укомплектовали пятилитровой компрессорной «восьмеркой» от суперкара F-Type SVR, отдача которой повысилась с 575 до 600 лошадиных сил. Крутящий момент остался прежним — 700 ньютон-метров. Суперседан способен разгоняться с места до 96 км/ч за 3,3 секунды, а его максимальная скорость превышает 320 км в час.

Двигатель работает вместе с системой полного привода и специально настроенной восьмиступенчатой автоматической коробкой, меняющей передачи за 200 миллисекунд и передающей 75% крутящего момента на заднюю ось.

Всего предусмотрено три драйверских режима: Normal, Default и Track. При включении последнего электроника задействует оптимальные настройки силовой агрегата, трансмиссии, рулевого управления и подвески для максимально быстрой езды.





Со стандартным Jaguar XE версия SV Project 8 разделила только 25% конструкции кузова. «Заряженный» седан получил особые кузовные панели из алюминия, а передний и задний бампер, как и капот, выполнены из карбона. Снижения массы также удалось добиться благодаря применению «уникальных» 20-дюймовых легкосплавных колес и титановой выпускной системы.

Jaguar XE SV Project 8 укомплектовали электронноуправляемым дифференциалом, высокопроизводительными карбон-керамическими тормозными механизмами и покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2. Кроме того, суперседан получил проработанный аэродинамический обвес, включивший «глубокий» передний сплиттер, задний диффузор и массивное антикрыло.





В салоне установили специальные гоночные кресла, обтянутые кожей и алькантарой, а задний диван заменили раздельными креслами с боковой поддержкой. Помимо этого, новинка обзавелась полностью цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма с возможностью записи времени прохождения круга и вывода данных о динамических перегрузках. Наконец, Jaguar XE SV Project 8 получил мультимедийный комплекс Touch Pro с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем, навигатором и точкой доступа Wi-Fi стандарта 4G.

Тираж Jaguar XE SV Project 8 ограничат 300 экземплярами. Официальная стоимость суперседана пока не называется. По данным издания Autocar, новинка обойдется минимум в 150 тысяч фунтов стерлингов (192,4 тыс. долларов).