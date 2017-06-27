|
В столичном конфискате продают часы за 66 тысяч рублей
Сеть магазинов торгового дома «Восточный», который занимается реализацией конфискованного имущества, продает часы швейцарской марки Hublot почти за 66,1 тысячи рублей,
В сети магазинов торгового дома «Восточный» рассказали, что часы давно пытаются продать через ежемесячный аукцион.
— Чтобы участвовать в аукционе, надо внести задаток 10% от начальной цены лота. Если не выигрываете, задаток возвращается. Если вы единственный претендент, итоговая стоимость составит плюс 5% к начальной цене на реализацию. Если не единственный, то будут торги: каждый шаг аукциона — 5% от предыдущей цены.
В магазине уточнили, что следующий акцион запланирован на конец июля, но, скорее всего, перед этим произойдет переоценка, и часы станут дешевле. Чем дольше они будут лежать в магазине, тем меньше будут стоить. Например, 28 июля 2016 года те же «часы с круглым циферблатом и каучуковым ремешком черного цвета» на аукционе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть магазинов торгового дома "Восточный", который занимается реализацией конфискованного имущества, продает часы швейцарской марки Hublot за 66 054 рубля 70 копеек.
|
Архив (Разное)
Комментарии