В столичном конфискате продают часы за 66 тысяч рублей

Сеть магазинов торгового дома «Восточный», который занимается реализацией конфискованного имущества, продает часы швейцарской марки Hublot почти за 66,1 тысячи рублей, пишет пользователь Facebook Олег Корбан.



Фото: facebook.com/pbelarus

В сети магазинов торгового дома «Восточный» рассказали, что часы давно пытаются продать через ежемесячный аукцион.

— Чтобы участвовать в аукционе, надо внести задаток 10% от начальной цены лота. Если не выигрываете, задаток возвращается. Если вы единственный претендент, итоговая стоимость составит плюс 5% к начальной цене на реализацию. Если не единственный, то будут торги: каждый шаг аукциона — 5% от предыдущей цены.

В магазине уточнили, что следующий акцион запланирован на конец июля, но, скорее всего, перед этим произойдет переоценка, и часы станут дешевле. Чем дольше они будут лежать в магазине, тем меньше будут стоить. Например, 28 июля 2016 года те же «часы с круглым циферблатом и каучуковым ремешком черного цвета» на аукционе продавали за 86 346 рублей. Назвать причину, по которой они попалм в торговый дом «Восточный», в магазине затруднились, но предположили, что скорее всего, предмет провозили через границу без декларации.