Политолог: строительство БелАЭС не имеет никакого отношения к ПАСЕ /

Вопрос строительства БелАЭС не имеет никакого отношения к компетенции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, отметил политический эксперт Павел Потапейко на радио Sputnik Беларусь. По мнению собеседника, подобные действия международной структуры напоминают "какие-то телодвижения" там, где они не нужны и не дают ничего полезного.

"Причем здесь АЭС? Кроме того, очень странная упорная позиция Литвы, ряд депутатов ПАСЕ озвучили свое недоумение по поводу того, зачем вообще этот вопрос поднимать", — сказал Потапейко.



© Фото: МИД Беларуси МИД не удивится, если БелАЭС взволнует Международную федерацию шашек

По мнению эксперта, принятие поправки объясняется активным лобби литовской стороны, которое плотно работает с оппозиционными кругами в Беларуси.

"Они давно на этом коньке скачут, что сейчас у нас тут будет второй Чернобыль, и прилагают все усилия, чтобы этому проекту подставить ножку, хотя у них ничего не получается", — сказал Потапейко.

Кроме того, эксперта возмутили формулировки в докладе ПАСЕ о якобы "грубейших нарушениях", допущенных при строительстве АЭС.

"Кто это констатировал? Туда ездят делегации самого разного уровня, все, кого это только интересует. И наша сторона всегда идет на встречу ", — уточнил Потапейко.

В то же время, по словам эксперта, в содержании доклада ПАСЕ есть и позитивные моменты. В частности, в документе содержится информация об избрании депутатов парламента от альтернативных сил.

Однако, по мнению Потапейко, ПАСЕ вновь не удалось уйти от сложившегося в последние годы "стиля высокомерного инспектора, который считает себя вправе оценивать прогресс или регресс государства".

Как ранее сообщал Sputnik, в МИД Беларуси внимательно ознакомились с докладом ПАСЕ и выразили сожаление принятием литовской поправки.

"Литва продолжает идти по пути политизации этого вопроса, задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки, не имеющие никакого отношения к атомной энергетике. Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС "всплывет" в повестке дня Международной федерации шашек", — с иронией отметили в МИД.

Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.