Война с наличными: банкноты наносят ответный удар

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В последнее время много говорится о том, что расчеты наличными скоро уйдут в прошлое. Но так ли бесперспективно будущее бумажных банкнот?

Мюррей Ганн, перевод статьи которого приводит «Живой Журнал» , пробует ответить на этот вопрос.

В этом же месяце ровно пятьдесят лет назад в Энфилде, Северный Лондон, был установлен первый в мире банкомат. 13 июня, в речи, посвящённой этой годовщине, Виктория Клеланд, старший казначей и директор отдела банковских купюр Банка Англии, сделала несколько интересных замечаний о текущих и будущих тенденциях в наличности.



В последнее время большое внимание уделяется тому, что наличный расчёт, похоже, исчезает. Интернет-шопинг, само собой, является основным фактором, но большинство отраслей сферы услуг теперь так же предлагают безналичный расчёт, в том числе и те, которые традиционно предпочитали наличные, например, такси. Зайдите в бар в Нью-Йорке, Лондоне или Берлине, и вы обнаружите, что молодые люди не носят с собой никакой налички и платят за свои напитки картой (стариканы вроде меня все ещё платят наличными). В Стокгольме вы можете даже подать милостыню нищим на карту!



При всём при этом интересно, что Клеланд в речи подчеркнула рост спроса на банкноты, который, похоже, увеличивается. Она отметила: «Стоимость векселей Банка Англии в обращении зафиксировала максимум в преддверии Рождества 2016 года, достигнув более 70 млрд фунтов — на 10% больше, чем годом ранее. Это самый быстрый рост, который мы наблюдаем за десятилетие, и гигантский скачок по сравнению со значением в 2,9 млрд на то время, когда появился банкомат».

И этот феномен, по-видимому, появился не только в Великобритании. Клеланд отметила, что спрос на банкноты вырос с 5% до 10% в США, Канаде, Австралии и Еврозоне, а в других странах намного выше. Скандинавия находится на противоположной стороне тренда. Швеция, где в течение последнего десятилетия банкноты практически исчезли из экономики, остаётся воплощением безналичного общества; мы очень внимательно наблюдаем за этим экспериментом.



Ясно, что в экономике крупных стран наличные деньги остаются важным элементом. В глобальном масштабе наличные по-прежнему составляют 85% транзакций. Но есть ли другая сторона этой медали?



Во время дефляции спрос на наличные деньги возрастает по мере того, как люди стремятся накопить единственный актив, который не обесценивается, в то время как цены на землю, недвижимость, акции, облигации и сырьё падают. За один доллар, фунт или евроналичных денег можно купить всё большее количество активов в дефляционной спирали. Денежные средства становятся дефицитным товаром во время спада, их стоимость увеличивается. Может ли быть так, что спрос на физические банкноты, о котором сообщает Банк Англии, объясняется меняющимся социальным настроем? Может. Активы, выраженные в честном эквиваленте золота, все ещё значительно ниже пиков на рубеже веков, что свидетельствует о том, что медленная дефляция продолжается уже более полутора десятилетий. Но даже с пиками в акциях, мы все ещё далеки от реального ажиотажа вокруг накопления банкнот.

Тем не менее, Виктория Клеланд намекнула на это. Она сказала:

«Существует значительный спрос на наши банкноты за рубежом, в частности, 50 фунтов стерлингов. Наши исследования показали, что наши купюры используются туристами, иностранными инвесторами, которым нужна резервная валюта, а также эмигрантами».

Значительный спрос со стороны зарубежных инвесторов и тех, кто ищет резервную валюту, означает, что все чаще люди расценивают физические банкноты как инвестиции сами по себе. По мере развития дефляции в США и Европе идея о твёрдой наличности, являющейся активом, будет захватывать общество и приводить к набегам на банки (опять). Слабые потерпят неудачу; но многие банки в настоящее время считаются более сильными, чем в 2008/09 году, и, таким образом, думаю, могут выдержать эту гонку. Это будет стресс-тест, на который стоит взглянуть.



Заявление в середине речи старшего казначея и директора отдела банковских купюр Банка Англии привлекло наше внимание: «Поскольку наличность имеет такой широкий спектр применения и ценится разными людьми в разное время по разным причинам, у неё есть будущее, и будущее значительное».