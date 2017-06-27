Носки названы новым секретным оружием моды

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Издание Business Of Fashion назвало носки «новым секретным оружием» моды. Когда-то они были интересны лишь ритейлерам массового сегмента и специализированным компаниям по производству чулочно-носочных изделий, но теперь ситуация изменилась.

Теперь дизайнерские бренды стали развивать когда-то игнорируемую ими категорию товаров. Например, носки оказались одним из главных элементов недавней круизной коллекции Gucci BoF, сообщает «Газета Ру» со ссылкой на BoF.

Интерес к носкам проявили и такие лейблы, как Off-White и Thom Browne. В последние годы также стали появляться новые компании, выпускающие дизайнерские носки, в том числе Bombas и Stance.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел в носках в честь «Звездных войн» на встречу с коллегой из Ирландии Эндой Кенни.