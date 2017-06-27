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Вирус-вымогатель Petya атаковал белорусские компании
О кибератаках на крупные белорусские компании сообщили 28 июня в МВД Беларуси.
В правоохранительные органы поступило сразу несколько заявлений от представителей белорусских компаний.
Сообщается, что вредоносные программы блокируют ценную информацию, а за расшифровку ее требуют деньги.
Вирус может попасть на компьютер под видом различных писем – резюме или отчетов, часто заархивированных. Информация похожа на бухгалтерские документы, поэтому, в первую очередь, и пострадали компании, где много документации.
После извлечения из архива вирус может представиться EXE-файлом, после запуска которого нельзя загрузить операционную систему.
Известно, что кибератака затронула весь мир. США и Израиль уже создают рабочую группу по предотвращению подобных угроз.
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О кибератаках на крупные белорусские компании сообщили 28 июня в МВД Беларуси. В правоохранительные органы поступило сразу несколько заявлений от представителей...
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