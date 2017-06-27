Вирус-вымогатель Petya атаковал белорусские компании

О кибератаках на крупные белорусские компании сообщили 28 июня в МВД Беларуси.

В правоохранительные органы поступило сразу несколько заявлений от представителей белорусских компаний.

Сообщается, что вредоносные программы блокируют ценную информацию, а за расшифровку ее требуют деньги.

Вирус может попасть на компьютер под видом различных писем – резюме или отчетов, часто заархивированных. Информация похожа на бухгалтерские документы, поэтому, в первую очередь, и пострадали компании, где много документации.

После извлечения из архива вирус может представиться EXE-файлом, после запуска которого нельзя загрузить операционную систему.

Известно, что кибератака затронула весь мир. США и Израиль уже создают рабочую группу по предотвращению подобных угроз.