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Фотофакт: танки парализовали движение на въезде в Минск

28.06.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — SPUTNIK. Движение автомобилей на въезде в Минск со стороны Уручья затруднено из-за репетиции военного парада, передает корреспондент Sputnik.

В среду вечером в Минске проходит генеральная тренировка военного парада, который состоится 3 июля. Техника уже движется по столичным дорогам.

Фотофакт: танки парализовали движение на въезде в Минск
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Военная техника движется по проспекту Независимости

Из-за движения военной техники по Минску частично ограничено движение всех видов транспорта.

Около шести вечера на въезде в Минск на трассе М2 образовались большие пробки. На дороге стоят десятки автомобилей, которые вынуждены долго ожидать из-за репетиции.

Фотофакт: танки парализовали движение на въезде в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Движение автотранспорта затруднено из-за репетиции парада

Сложная дорожная обстановка сложилась из-за движения военной техники и на многих других участках дороги.

Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", заторы в центре Минска оцениваются в восемь баллов.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение автотранспорта затруднено из-за репетиции парада ко Дню Независимости.

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