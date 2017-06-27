Фотофакт: танки парализовали движение на въезде в Минск

МИНСК, 28 июн — SPUTNIK. Движение автомобилей на въезде в Минск со стороны Уручья затруднено из-за репетиции военного парада, передает корреспондент Sputnik.

В среду вечером в Минске проходит генеральная тренировка военного парада, который состоится 3 июля. Техника уже движется по столичным дорогам.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Военная техника движется по проспекту Независимости

Из-за движения военной техники по Минску частично ограничено движение всех видов транспорта.

Около шести вечера на въезде в Минск на трассе М2 образовались большие пробки. На дороге стоят десятки автомобилей, которые вынуждены долго ожидать из-за репетиции.



© Sputnik / Виктор Толочко Движение автотранспорта затруднено из-за репетиции парада

Сложная дорожная обстановка сложилась из-за движения военной техники и на многих других участках дороги.

Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", заторы в центре Минска оцениваются в восемь баллов.