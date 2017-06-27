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Фотофакт: танки парализовали движение на въезде в Минск
28.06.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — SPUTNIK. Движение автомобилей на въезде в Минск со стороны Уручья затруднено из-за репетиции военного парада, передает корреспондент Sputnik.
В среду вечером в Минске проходит генеральная тренировка военного парада, который состоится 3 июля. Техника уже движется по столичным дорогам.
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Военная техника движется по проспекту Независимости
Из-за движения военной техники по Минску частично ограничено движение всех видов транспорта.
Около шести вечера на въезде в Минск на трассе М2 образовались большие пробки. На дороге стоят десятки автомобилей, которые вынуждены долго ожидать из-за репетиции.
© Sputnik / Виктор Толочко
Движение автотранспорта затруднено из-за репетиции парада
Сложная дорожная обстановка сложилась из-за движения военной техники и на многих других участках дороги.
Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", заторы в центре Минска оцениваются в восемь баллов.
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Движение автотранспорта затруднено из-за репетиции парада ко Дню Независимости.
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