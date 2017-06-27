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Танки снова в Минске: проезд техники перед репетицией парада 3 июля
28.06.2017 18:48 — Разное | Sputnik Беларусь
На время проведения репетиции на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта начиная с 18:00.
Минске" title="Танк Т-72 снес столб в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Это не первая репетиция парада 3 июля — ранее на месте, где будут проходить главные торжества страны, тренировки проводила рота почетного караула.
Также во время одной из репетиций парада, когда военная техника проходила по столице, произошло ДТП — танк Т-72
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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости проходит в Минске. Смотрите прямую трансляцию продвижения военной техники по белорусской столице.
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