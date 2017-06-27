Танки снова в Минске: проезд техники перед репетицией парада 3 июля

На время проведения репетиции на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта начиная с 18:00.

Минске" title="Танк Т-72 снес столб в Минске" class="">

Минске" title="Танк Т-72 снес столб в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко ГАИ рассказала о резонансном ДТП с танком в Минске

Это не первая репетиция парада 3 июля — ранее на месте, где будут проходить главные торжества страны, тренировки проводила рота почетного караула.

Также во время одной из репетиций парада, когда военная техника проходила по столице, произошло ДТП — танк Т-72 врезался в столб и дерево на проспекте Независимости в районе станции метро "Московская". Авария вызвала широкий резонанс в обществе, а в студии радио Sputnik Беларусь известные политики Татьяна Короткевич и Олег Гайдукевич устроили дискуссию по поводу того, нужно ли вообще проводить военные парады.