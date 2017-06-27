Автомобили Geely, собранные на новом заводе, возглавят колонну гражданской техники на параде

Семь автомобилей Geely, среди которых будут новинки, собранные на заводе «Белджи», примут участие в параде гражданской техники 3 июля. Потом автомобили вблизи смогут рассмотреть зрители.





На заводе «Белджи» планируется первоначально производить три модели, среди которых наибольший интерес должны вызвать два кроссовера. Первый — это обновленная версия уже знакомого белорусам Geely Emgrand X7, который будет носить название NL-4. Автомобиль получил полностью переработанные интерьер и внешность.





Кроссовер будет предлагаться в четырех комплектациях (Base, Comfort, Luxury, Flagship) и имеет 4 модификации: с двумя двигателями (1,8 литра и 2 литра) и двумя трансмиссиями (механическая и шестидиапазонный «автомат»). Мощной двухлитровой версии будет положен только «автомат», а слабой — «механика».





Наиболее интересной станет модель Atlas NL-3, которая по уровню оснащения и размерам займет положение между премиальными и доступными кроссоверами.





По длине белорусский кроссовер превосходит новый VW Tiguan — 4519 мм против 4486 мм. В списке оснащения — цветной экран мультимедийной системы, отделка салона натуральной кожей, камеры кругового обзора.





Еще две модели — это седан бизнес-класса Emgrand GT, который совсем недавно подвергся небольшой модернизации , и бюджетный седан Emgrand EC7.