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Автомобили Geely, собранные на новом заводе, возглавят колонну гражданской техники на параде

28.06.2017 19:21 — Разное | Tut.by  
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Семь автомобилей Geely, среди которых будут новинки, собранные на заводе «Белджи», примут участие в параде гражданской техники 3 июля. Потом автомобили вблизи смогут рассмотреть зрители.


На заводе «Белджи» планируется первоначально производить три модели, среди которых наибольший интерес должны вызвать два кроссовера. Первый — это обновленная версия уже знакомого белорусам Geely Emgrand X7, который будет носить название NL-4. Автомобиль получил полностью переработанные интерьер и внешность.


Кроссовер будет предлагаться в четырех комплектациях (Base, Comfort, Luxury, Flagship) и имеет 4 модификации: с двумя двигателями (1,8 литра и 2 литра) и двумя трансмиссиями (механическая и шестидиапазонный «автомат»). Мощной двухлитровой версии будет положен только «автомат», а слабой — «механика».


Наиболее интересной станет модель Atlas NL-3, которая по уровню оснащения и размерам займет положение между премиальными и доступными кроссоверами.


По длине белорусский кроссовер превосходит новый VW Tiguan — 4519 мм против 4486 мм. В списке оснащения — цветной экран мультимедийной системы, отделка салона натуральной кожей, камеры кругового обзора.


Еще две модели — это седан бизнес-класса Emgrand GT, который совсем недавно подвергся небольшой модернизации, и бюджетный седан Emgrand EC7.

 
 
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В колонне гражданской техники на параде 3 июля покажут новые и нынешние модели Geely.

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