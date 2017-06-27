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В Беларуси утвержден новый порядок формирования списков народных заседателей в судах

28.06.2017 19:06 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси утвержден новый порядок формирования списков народных заседателей в судах

Постановлением Совета министров от 27.06.2017 года № 485 утверждены Положения о порядке предварительного отбора кандидатов в народные заседатели и о порядке и сроках формирования списков народных заседателей.

Согласно документу, кандидаты должны соответствовать требованиям, установленным Кодексом о судоустройстве и статусе судей и иными законодательными актами.

Предварительный отбор кандидатов в народные заседатели судов общей юрисдикции осуществляется соответствующим районным (городским), областным (Минским городским) исполнительным комитетом, в народные заседатели Верховного Суда  - Минским городским исполнительным комитетом.

Предварительный отбор указанных кандидатов осуществляется с учетом требований части одиннадцатой статьи 118 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей из лиц: предложенных трудовыми коллективами и общественными объединениями; определенных путем случайной выборки из списков граждан Беларусь, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве депутата.

Кандидаты в народные заседатели выдвигаются трудовыми коллективами на общих собраниях трудовых коллективов, созываемых профсоюзными комитетами (при их наличии) и (или) администрацией организации, и высшими органами общественных объединений.

Общие собрания трудовых коллективов, высшие органы общественных объединений принимают решения о выдвижении кандидатов в народные заседатели и заносятся в протокол, который направляется непосредственно в исполнительный комитет, на территории которого зарегистрированы организация, общественное объединение.

Протокол рассматривается исполнительным комитетом в течение десяти календарных дней со дня его поступления. По результатам  их рассмотрения, а также случайной выборки в соответствии с настоящим Положением исполнительным комитетом формируется список народных заседателей.

Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей осуществляются сроком на пять лет.

Количество народных заседателей устанавливается в соответствии с частью первой статьи 118 Кодекса о судоустройстве и статусе судей.

Включение граждан Беларуси в списки народных заседателей производится с их согласия.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Постановлением Совета министров от 27.06.2017 года № 485 утверждены Положения о порядке предварительного отбора кандидатов в народные заседатели и о порядке и сроках...

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