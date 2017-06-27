Штормовое предупреждение объявлено на четверг из-за сильной жары

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Днем в четверг, 29 июня, на большей части территории Беларуси ожидается повышение температуры воздуха до +30.. + 34°C, по югу страны местами возможно и 36°C, сообщили в МЧС Беларуси.

В ведомстве предупредили о сильном шквалистом ветре во многих районах республики порывами до 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

"Жара опасна для человека в первую очередь из-за возможного солнечного удара и обезвоживания", — предупредили в МЧС.

Напоминаю, что сегодня и завтра сложные погодные условия. Завтра местами до +36. Грозы, ветер, град. https://t.co/20r3T8OTCn pic.twitter.com/Jn0zZSoyg9 — 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 28, 2017 ​

В зоне особого риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В связи со сложной погодной обстановкой спасатели рекомендуют:

как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. В случае необходимости не забыть взять шляпу или зонтик;

помнить, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно. Лучше в это время побыть дома;

употреблять как можно больше жидкости;

не заниматься активным спортом. Для этого больше подходит менее жаркая погода;

помнить, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди;

не покупать продукты с рук — при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что грозит пищевым отравлением;

не использовать декоративную косметику. Она закупоривает поры, не позволяя организму охлаждаться;

ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, быть максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не нервничать. Любое перевозбуждение может спровоцировать тепловой или солнечный удар.

в случае нештатных ситуаций сообщать о них по телефону МЧС 101 или 112.