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Штормовое предупреждение объявлено на четверг из-за сильной жары
28.06.2017 19:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Днем в четверг, 29 июня, на большей части территории Беларуси ожидается повышение температуры воздуха до +30.. + 34°C, по югу страны местами возможно и 36°C, сообщили в МЧС Беларуси.
В ведомстве предупредили о сильном шквалистом ветре во многих районах республики порывами до 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.
"Жара опасна для человека в первую очередь из-за возможного солнечного удара и обезвоживания", — предупредили в МЧС.
В зоне особого риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В связи со сложной погодной обстановкой спасатели рекомендуют:
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Сильная жара и порывистый ветер ожидаются во многих районах Беларуси, согласно прогнозам Гидромета.
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