Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций

Сборная Чили обыграла Португалию в полуфинале Кубка конфедераций по футболу.



Reuters

Встреча прошла в среду, 28 июня, на «Казань Арене» и завершилась со счетом 3:0 в серии пенальти. Отметим, что вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил все удары. Переиграть его не смогли Рикарду Куарежма, Жоао Моутинью и Нани. До Криштиану Роналду очередь даже не дошла. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0.

Таким образом, сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций. В другом полуфинале сборная Мексики сыграет с командой Германии. Встреча пройдет 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21.00.