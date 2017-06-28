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Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций

28.06.2017 23:55 — Разное | Tut.by  
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Сборная Чили обыграла Португалию в полуфинале Кубка конфедераций по футболу.


Reuters

Встреча прошла в среду, 28 июня, на «Казань Арене» и завершилась со счетом 3:0 в серии пенальти. Отметим, что вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил все удары. Переиграть его не смогли Рикарду Куарежма, Жоао Моутинью и Нани. До Криштиану Роналду очередь даже не дошла. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0.

Таким образом, сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций. В другом полуфинале сборная Мексики сыграет с командой Германии. Встреча пройдет 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21.00.

 
 
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Сборная Чили обыграла Португалию в полуфинале Кубка конфедераций по футболу.

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