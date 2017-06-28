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Видеофакт: британец раскрутил самый большой спиннер
28.06.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Изобретатель Тони Фишер (Великобритания) смастерил самый большой спиннер в мире, размер которого в диаметре составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. Энтузиаст раскручивает игрушку над головой.
По словам Фишера, его изобретение является самым большим в мире. Он отмечает, что другие претенденты на этот статус представляют собой "просто раскрашенные картонки".
Фишер надеется, что его спиннер получит официальное признание рекордсмена.
Спиннер — игрушка, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков корпуса, современная версия всем знакомого с детства волчка. Спиннер стал самой модной и популярной игрушкой этого лета не только для детей, но и для многих взрослых.
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В сети набирает популярность видеоролик, где изобретатель из Великобритании раскрутил самый большой спиннер в мире. Смотрите на видео, как мужчина справляется с...
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