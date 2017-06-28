Видеофакт: британец раскрутил самый большой спиннер

Изобретатель Тони Фишер (Великобритания) смастерил самый большой спиннер в мире, размер которого в диаметре составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. Энтузиаст раскручивает игрушку над головой.

По словам Фишера, его изобретение является самым большим в мире. Он отмечает, что другие претенденты на этот статус представляют собой "просто раскрашенные картонки".

Фишер надеется, что его спиннер получит официальное признание рекордсмена.

Спиннер — игрушка, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков корпуса, современная версия всем знакомого с детства волчка. Спиннер стал самой модной и популярной игрушкой этого лета не только для детей, но и для многих взрослых.