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Видеофакт: британец раскрутил самый большой спиннер

28.06.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Изобретатель Тони Фишер (Великобритания) смастерил самый большой спиннер в мире, размер которого в диаметре составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. Энтузиаст раскручивает игрушку над головой.

По словам Фишера, его изобретение является самым большим в мире. Он отмечает, что другие претенденты на этот статус представляют собой "просто раскрашенные картонки".

Фишер надеется, что его спиннер получит официальное признание рекордсмена.

Спиннер — игрушка, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков корпуса, современная версия всем знакомого с детства волчка. Спиннер стал самой модной и популярной игрушкой этого лета не только для детей, но и для многих взрослых. 

 
 
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В сети набирает популярность видеоролик, где изобретатель из Великобритании раскрутил самый большой спиннер в мире. Смотрите на видео, как мужчина справляется с...

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