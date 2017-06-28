Фильм о прошлогоднем урагане в Беларуси показали через 10 месяцев

В августе прошлого года Министерство лесного хозяйства Беларуси анонсировало создание фильма , в котором рассказывается о работах по ликвидации последствий сильнейшего урагана, обрушившегося на Беларусь в июле 2016 года .

"Съемки фильма велись десять месяцев. В него вошла и разработка буреломов, и осенне-весеннее лесовосстановление поврежденных участков, и тяжелейшие условия работы на труднодоступных делянках", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Sputnik со ссылкой на Минлесхоз сообщал, что более всего от урагана пострадало Минское ГПЛХО — там ветер повалил лес на более чем 11 тысячах гектаров. Среди пострадавших регионов оказалась также Витебщина (Оршанский и Толочинский лесхозы) и Гомельская область (Мозырский лесхоз).