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Фильм о прошлогоднем урагане в Беларуси показали через 10 месяцев

28.06.2017 21:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В августе прошлого года Министерство лесного хозяйства Беларуси анонсировало создание фильма, в котором рассказывается о работах по ликвидации последствий сильнейшего урагана, обрушившегося на Беларусь в июле 2016 года

Фильм о прошлогоднем урагане в Беларуси показали через 10 месяцев
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Съемки фильма велись десять месяцев. В него вошла и разработка буреломов, и осенне-весеннее лесовосстановление поврежденных участков, и тяжелейшие условия работы на труднодоступных делянках", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Sputnik со ссылкой на Минлесхоз сообщал, что более всего от урагана пострадало Минское ГПЛХО — там ветер повалил лес на более чем 11 тысячах гектаров. Среди пострадавших регионов оказалась также Витебщина (Оршанский и Толочинский лесхозы) и Гомельская область (Мозырский лесхоз).

 
 
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Мощный ураган обрушился на территорию республики летом прошлого года – основной удар стихии пришелся на лесной массив. Смотрите на видео, как Минлесхоз устранял...

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