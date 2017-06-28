Спасая здоровье: как в Беларуси делают лекарства



© Sputnik / Виктор Толочко БЗМП потерял $2,5 млн на скандале с "Цефтриаксоном"

Лекарства — та тема, которая затрагивает, к сожалению, всех. Поэтому на производителях лекарственных препаратов лежит огромная ответственность — они должны быть не только высочайшего качества, но и всегда быть в наличии.

Крупнейшие заводы по производству лекарств — такие, как "Лекфарм" или БЗМП, работают в три смены, а в штате у них — по три сотни человек. Вопреки заблуждениям, делают препараты не "на коленке", а в современных условиях и с требованиями к качеству европейского уровня.

Смотрите фотографии с производства белорусских медпрепаратов в фотоленте Sputnik.