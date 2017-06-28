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Спасая здоровье: как в Беларуси делают лекарства
28.06.2017 20:42 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Крупнейшие заводы по производству лекарств — такие, как "Лекфарм" или БЗМП, работают в три смены, а в штате у них — по три сотни человек. Вопреки заблуждениям, делают препараты не "на коленке", а в современных условиях и с требованиями к качеству европейского уровня.
Смотрите фотографии с производства белорусских медпрепаратов в фотоленте Sputnik.
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Sputnik посетил три фармакологических предприятия Беларуси и своими глазами убедился: лекарства в республике делают по мировым стандартам.
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