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Спасая здоровье: как в Беларуси делают лекарства

28.06.2017 20:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Спасая здоровье: как в Беларуси делают лекарства
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лекарства — та тема, которая затрагивает, к сожалению, всех. Поэтому на производителях лекарственных препаратов лежит огромная ответственность — они должны быть не только высочайшего качества, но и всегда быть в наличии.

Крупнейшие заводы по производству лекарств — такие, как "Лекфарм" или БЗМП, работают в три смены, а в штате у них — по три сотни человек. Вопреки заблуждениям, делают препараты не "на коленке", а в современных условиях и с требованиями к качеству европейского уровня.

Смотрите фотографии с производства белорусских медпрепаратов в фотоленте Sputnik.

 
 
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Sputnik посетил три фармакологических предприятия Беларуси и своими глазами убедился: лекарства в республике делают по мировым стандартам.

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