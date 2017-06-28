Цена решает? Определенно! И полтора года назад Lada Vesta доказала это. К российской новинке относились с большой опаской и предубеждениями, однако цена и качество сделали свое дело — Vesta также популярна, как и другие «бюджетники» корейских, китайских или немецких брендов.

Сегодня такой же путь предстоит пройти узбекскому Ravon R4, на других рынках известному как Chevrolet Cobalt. Новый бренд, неизвестная модель, узбекская сборка — у покупателя возникает много вопросов. На главный вопрос — «сколько стоит?» — ответ уже получен. От 8297 долларов. Мы решили сравнить российский и узбекский автомобили, чтобы ответить на другие вопросы — кто лучше, кто хуже, и в чем конкретно.

В «базе» — все или ничего



Разные эпохи: Vesta появилась в 2015 году, а Ravon R4 можно считать уже моделью 5-летней давности, поскольку сборку Chevrolet Cobalt начали в 2012 году

Вот что значит грамотный пиар: полтора года — и Lada Vesta белорусам уже представлять не нужно. Надежность, ходовые качества, управляемость — информации полно, и любой желающий может составить свое мнение об этом автомобиле. Другое дело — Ravon R4, о котором белорусы не знают решительно ничего.

А история весьма интересная: Ravon — это новый бренд, принадлежащий СП «GM-Uzbekistan», которое, в свою очередь, входит в глобальную семью корпорации General Motors. Модель R4 — это аналог неплохо зарекомендовавшего себя Chevrolet Cobalt, продававшегося в России, но почти неизвестного у нас. Причем, заметьте, мы говорим именно аналог, поскольку Chevrolet Cobalt до сих пор производится на том же заводе (для других рынков). Можно сказать, сегодня на нашем сравнительном тесте российской Lada Vesta противостоит узбекский Chevrolet Cobalt. То есть, простите, Ravon R4.



После превращения в Ravon бывший Chevrolet Cobalt вряд ли стал краше, однако при низкой цене это мало кого смущает

И сразу к конкретике — к ценам и комплектациям. Узбекский Ravon R4 оснащается только одним полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с., но сочетаться данный двигатель может с двумя типами коробок передач — 5-ступенчатой механической либо 6-ступенчатой автоматической.

Базовая версия Comfort Plus с механической трансмиссией стоит ровно 16 тысяч рублей. Заманчиво? Еще бы: большой новый седан, пусть и со своеобразной внешностью, но по минимальной цене — вот он, рецепт тихого белорусского счастья. Правда, комплектация базового R4 обрадует разве что человека, всю жизнь отъездившего на вазовской «пятерке» — одна подушка безопасности, центральный замок, аудиосистема USB/MP3, информационный дисплей, раздельное складывающееся заднее сиденье, гидроусилитель руля, регулировка руля по высоте, обогрев зеркал, тонированные стекла.

Последнее — особенно важно, потому что кондиционер появляется только во второй комплектации Optimum Plus за 17 300 рублей. В принципе, не такая уж большая доплата. Вместе с кондиционером во второй комплектации появляются вторая подушка безопасности, регулировка водительского кресла по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади и прочие приятные мелочи.

А может как раз не мелочиться и разориться сразу на топ-версию Elegant? Разница между второй и третьей комплектацией вообще смешная — 300 белорусских рублей, но за них вы дополнительно получаете рулевое колесо DELUXE, глянцевую отделку консоли, обивку сидений ZICRON, легкосплавные колесные диски, новый дизайн дверных панелей и т.д.

Те же модификации Ravon R4, но с 6-диапазонным «автоматом» стоят заметно дороже — 18 тысяч, 19 200 и 19 800 рублей соответственно. А это уже территория «взрослых» — моделей, которые успели зарекомендовать себя и завоевать покупателя. Таких, как Lada Vesta.



Полтора года назад, в момент дебюта, у Lada Vesta была репутация красивого авто с непредсказуемой надежностью. Время показало, что надежность вполне на уровне, и поэтому продажи растут

Стартовая цена на Lada Vesta в Беларуси — 19 тысяч белорусских рублей. В рамках нашего сравнительного теста получается, что топ-версия Ravon R4 стоит примерно на одном уровне с базовой Vesta Classic. Однако перед тем как ликовать, нужно разобраться, что это за «база». О комплектациях Ravon мы рассказали чуть выше, а теперь — об оснащении Lada Vesta.

Базовая комплектация Classic — это две подушки безопасности, крепления детских сидений ISOFIX, автоматическое запирание дверей, дневные ходовые огни, ABS+EBD+BAS, система курсовой устойчивости ESC, противобуксовочная система TSC, ассистент старта на подъеме HSA, бортовой компьютер, складывающееся заднее сиденье, электроусилитель руля, регулировка руля по высоте и вылету, фильтр салона, центральный замок с Д/У, складной ключ, передние электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал.

Отличная базовая комплектация! Есть все… кроме кондиционера! К счастью, его можно добавить, приплюсовав к «базе» пакет Start — стоимость такой версии составит 19 700 рублей. Неплохо? Отлично! Для полного счастья не хватает разве что аудиосистемы, но она появляется во второй комплектации Comfort, стоимостью 20 800 рублей. В этой комплектации появляются также противосолнечные козырьки для водителя и пассажира, футляр для очков, водительское кресло с регулировкой по высоте, задний датчик парковки, окрашенные в цвет кузова зеркала и дверные ручки, ну и аудиосистема — с 4,3-дюймовым монохромным дисплеем и USB.

Эту комплектацию также можно дооснастить пакетом Image (21 490 рублей), и тогда на Vesta появятся обогрев лобового стекла и легкосплавные 16-дюймовые диски. А можно выбрать пакет Multimedia… В общем, оснащать Vesta можно до бесконечности долго — у нее действительно огромный список оснащения.

Причем можно выбирать не только опции: помимо 106-сильного 1,6-литрового мотора доступен также и 1,8-литровый 122-сильный. Если базовый мотор предлагается как с механической трансмиссией, так и с 5-ступенчатым «роботом», то 1,8 на нашем рынке доступен исключительно с роботизированной коробкой передач. Стоимость Vesta с такой коробкой передач — от 21 390 рублей за Comfort/Multimedia до 24 590 рублей за 1,8-литровую Vesta Luxe.

За такие деньги — без чудес



Просто, но аккуратно — в базовом Ravon R4 нет даже кондиционера, но по качеству сборки он не уступает Lada

Открывая дверь Ravon R4 не ждешь чуда: у нас на тест-драйве самая простенькая комплектация, даже без кондиционера. Обычно дилеры такие на тест не дают, но сейчас просто нет выбора — все остальные скупаются, что называется, «с колес».

Ну и ладно, простенько — зато аккуратно. По качеству сборки узбеки явно впереди большинства китайских брендов, поставляемых на наш рынок. Зазоры великоваты, но ровные. Пластик дешевый, но никаких раздражающих запахов. Посадка — высоковатая, но можно устроиться удобно, особенно если кому-то нравится «джиповская» посадка.

Руль регулируется только по высоте, у кресла — мягкая набивка и слегка невнятный профиль. Эргономика, обзорность, дизайнерские решения — все говорит о том, что перед вами уже не самый модный, но по-прежнему добротный автомобиль бюджетного сегмента.

Хотя возраст модели выдает скорее то, что даже в топ-версии, даже под заказ в R4 нельзя получить современную мультимедийную систему, желательно с видеокамерой заднего хода. Здесь этого нет, как нет и современных систем тягового контроля и курсовой устойчивости.

Но если говорить конкретно о недостатках, которые могут раздражать, то таковых нашлось… один! Этим недостатком оказались внутренние дверные ручки — закрывая дверь, даже мужчина рискует поломать ногти, не говоря уже о девушке.



Интерьер Vesta ничуть не уступает современным иномаркам — ни по эргономике, ни по качеству отделки, ни по дизайну

Интерьер Vesta — образец того, как можно создать одновременно и доступный, и красивый, и удобный автомобиль. Дверной проем шире, внутренние дверные ручки — удобные, под естественный хват. Водительское кресло с хорошим профилем имеет регулировку по высоте и установлено заметно ниже. Руль регулируется по высоте и вылету в очень широких диапазонах — поэтому если в Ravon водителю приходится привыкать к посадке, то в Vesta реально выбрать ее самому, невзирая на рост и комплекцию.

Качество отделки — вполне в «рамках приличия» данного класса, а если кому-то данная версия покажется скромной, то открываете прайс-лист — и айда, к топ-версиям с огромной «мультимедиа» и навигацией. Благо в кои-то веки для российского автомобиля доступен действительно широкий список оборудования — причем как стандартного, так и дополнительного.



По запасу пространства сзади Ravon R4 мало кому уступит в своем классе — ноги, конечно, полностью не вытянешь, но и тесно не будет

Открывая заднюю дверь Ravon, сразу вспоминаешь значение слова «бюджетный»: это большой, просторный, грамотный автомобиль, но без излишеств. Поэтому компромиссы неизбежны: внутренняя дверная ручка такая же куцая, как и спереди, но зато дверной проем широкий и кресло установлено на такой высоте, что удобно будет не только входить, но и выходить.

Места для ног достаточно, в коленях не жмет, а ступни можно подсунуть под передние кресла. Однако профиль спинки слишком выпуклый, нет подлокотника, нет подсветки салона сзади, подстаканник только один. Но зато есть карманы в спинках передних сидений — почему-то они стали редкостью в бюджетных моделях.

В общем, вердикт по салону сзади такой же, как и по салону спереди — просто, но аккуратно. И просторно — головой до потолка при росте 180 см можно достать только полностью вытянувшись. А если б еще и угол наклона спинки слегка увеличили, стало бы немного лучше.



Сзади Vesta гораздо шире R4: 149,5 см против 142. А вот по высоте места меньше

У Vesta задний диван лучше: здесь и профиль спинки удобнее, и угол ее наклона. Но даже несмотря на то, что само кресло установлено ниже, высокому пассажиру здесь будет менее удобно — голова касается потолка, а в области коленей миллиметров на 10−15 запас меньше.

Из необходимого минимума — только карманы в спинках передних сидений да потолочные ручки. Ни подлокотника, ни подсветки сзади нет. Так что преимущество сводится лишь к более широкому салону (149,5 мм против 142 у Ravon) да к наличию трех задних подголовников.



Объем багажника у Ravon R4 — 545 литров. Из недостатков — отсутствие наружной и внутренней ручек

Открыть багажник у Ravon просто и непросто одновременно. Просто — потому что даже у базовой версии он отпирается нажатием клавиши на ключе, а непросто — потому что нет никакой рукоятки для его открытия, поэтому приходится браться прямо за пыльную (или грязную) крышку багажника. Та же история и с закрыванием: внутри нет и намека на ручку, нужно браться за выштамповки с острыми гранями, можно поцарапаться. Но зато сам багажник безупречен: 545 литров, складывающиеся задние сиденья.



Багажник Lada Vesta слегка меньше по объему, 480 литров, но зато есть полноценные рукоятки и снаружи, и внутри багажника

Багажник Lada Vesta можно открывать аж тремя способами — кнопкой на панели, кнопкой на ключе, ну а если сел аккумулятор, то тогда дедовским способом, через личинку замка. Снаружи есть удобная ручка над номерным знаком, внутри — тоже удобная ручка, являющаяся элементом полноценной накладки.

Визуально багажник Vesta выглядит даже более вместительным, однако заявлены только 480 литров. Спинки сидений складываются, подголовники утапливаются, при складывании также образуется ступенька — в общем, Ravon выигрывает по объему, но проигрывает по удобству пользования.

Едут на свои деньги



За ходовые качества, разгонную динамику и поведение на дороге Ravon R4 можно поставить «хорошо»

Когда дело доходит до оценки ходовых качеств, бюджетные модели принято ругать за три вещи: маломощный мотор, плохую шумоизоляцию и невнятную управляемость. И… Не могу поверить, но Ravon R4 по всем трем параметрам можно как раз похвалить! Необкатанный мотор мощностью 106 «лошадей» не творит чудес, однако и не раздражает. Очень информативная педаль сцепления и чувствительный газ позволяют уверенно трогаться, шустро разгоняться и затем держаться в потоке, не переключаясь каждые 10 секунд для поддержания темпа.

Под понятием «плохая шумоизоляция» могут скрываться совершенно разные факты — начиная от свиста ветра и шин из-за того, что производитель пожалел «шумки» до банальных механических шумов и подвываний. У Ravon мы не наблюдаем ни того, ни другого — трансмиссия молчалива, уровень внешних шумов тоже далек от раздражающего, и в целом чего-то неприятного или заслуживающего критики не обнаруживается. Отметим небольшие ходы рычага КП и высокую четкость включений.

По тому, как подвеска преодолевает последствия ямочного ремонта, можно предположить, что настраивали ее с учетом узбекской специфики — чувствуется хороший запас энергоемкости. При этом машина не жесткая, скорее — упругая. Но главное, что выезжая на плохую дорогу или даже грунтовку, вы абсолютно не ощущаете дискомфорта или вообще волнения за подвеску — ее научили «глотать» ямы и неровности с невероятной невозмутимостью! Мне кажется, это 100-процентное попадание в целевую аудиторию: наши дачники обожают доступные седаны с прочными подвесками и большими багажниками.



Как и полагается российскому автомобилю, Lada Vesta отлично едет по неровному асфальту. По ровному — тоже хорошо

В том, что касается ощущений, Lada Vesta вообще ни разу не «бюджетник» — закрыв глаза, пассажир вполне может ощущать себя в модели гольф-класса. Да и водитель не чувствует какого-то дискомфорта или специфики российского авто: Vesta разгоняется, поворачивает, тормозит и в целом ведет себя, как и любая другая иномарка. Ходы рычага немного больше, чем в Ravon, но в остальном все лучше — и посадка удобнее, и зеркала больше, и едет Vesta как-то мягче и более породисто. Шумоизоляция, кстати, тоже гораздо лучше, чем у большинства представителей сегмента — не раздражают ни двигатель, ни колеса, ни аэродинамические шумы.

Чьи дороги хуже — российские или узбекские? Если судить по настройкам и энергоемкости шасси Vesta, то явно российские: на том же «спецучастке» Lada ведет себя также уверенно, как и Ravon, но при этом мягче отрабатывает неровности, особенно крупные. В общем, тоже отличная дачная машина!



Управляемость Ravon заслуживает похвалы: машина остается под контролем даже во время очень опасных маневров

Но что если наш гипотетический «дачник» любить пошалить, когда едет без семьи, тещи и рассады на заднем окне? Обычно бюджетные седаны не блещут управляемостью, а некоторые из них и вовсе «экстремалы» по характеру, что и норовят продемонстрировать при любом удобном случае, особенно во время «переставки» на скоростной трассе. И тем интереснее, как же поведет себя бюджетный седан из Узбекистана!

Разгон до 60 км/ч, резкий поворот руля… Водитель был готов уже парировать второй хлест резкого заноса, но с удивлением обнаружил, что Ravon еще не сорвался и в первый — узбекский седан оказался очень плавным и предсказуемым в поведении. Даже если совершить очень резкий маневр, он уверенно идет по траектории, постепенно уходя в плавный занос. И эта плавность реакций позволит водителю успешно завершить перестроение, поскольку не придется бороться с заносом. Что ж, пусть это и пассивная, но все равно безопасность.



При любых маневрах Lada Vesta асболютно безопасна, поскольку в ее базовое оснащение входит система ESP

А вот у Lada Vesta безопасность самая что ни на есть активная — в ее базовое оснащение входит система ESP, которая пресекает любые вольности водителя и автомобиля в экстремальных ситуациях. То есть даже на голом льду или на мокром асфальте электроника стабилизирует автомобиль, не даст ему уйти в занос или бесконтрольное вращение — при малейший опасности она уменьшает обороты двигателя и тормозами стабилизирует автомобиль.

Конечно, в салоне есть кнопка отключения ESP — для тех ситуаций, когда нужно двигаться, скажем, с пробуксовкой. Однако после 50 км /ч система автоматически активируется, так что Lada Vesta можно доверить и малоопытному водителю. Впрочем, как и Ravon — как оказалось, по настройкам это тоже безопасный автомобиль, с очень плавными реакциями.

Дешевле и проще, дороже и приятнее





Дешевле, но проще? Или дороже, но комфортнее и безопаснее? У Ravon R4 и Lada Vesta разные покупатели, с разными приоритетами. Если важнее цена, а остальное уже вторично, то рекомендуем Ravon. Причем рекомендуем с чистой совестью: узбекский седан оказался далеко не худшим среди бюджетных моделей, а по некоторым параметрам вполне может претендовать если не на эталон, то как минимум на место в тройке призеров.

А Lada Vesta… Это для тех, кто «в тренде»: кто любит современные, эффектные и хорошо оснащенные автомобили, и не считает доплату за дополнительные комфорт и безопасность лишними. Благо, что Vesta одна из первых среди российских моделей, где действительно можно выбирать между многочисленными версиями и комплектациями. Так что — выбирайте: Ravon или Lada?

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Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Lada Vesta Ravon R4 Рабочий объем, см3 1596 1485 Максимальная мощность, л. с. 106 106 Максимальный крутящий момент, Нм 148 134 Максимальная скорость, км/ч 175 169 Разгон с 0 до 100 км/с, с 11,2 11,7 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный) 9,3/5,5 6,2 (средний) Длина, мм 4410 4479 Ширина, мм 1764 1735 Высота, мм 1497 1514 Колесная база, мм 2635 2620 Дорожный просвет, мм 178 160