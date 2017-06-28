Небезразлична судьба животных? Присоединяйся к акции помощи братьям нашим меньшим вместе с «Леди Босс — 2017»!





Во время проекта "Леди Босс- 2017" участницы много занимались благотворительностью. Так, бизнес-леди исполнили мечты девочек из детских домов: провели благотворительный аукцион — собранные денежные средства пошли на организацию летнего тура для девочек, нуждающихся в родительской заботе и внимании . Но по окончании проекта копилка добрых дел продолжает пополняться. На минувшей неделе пять леди-босс запустили в зоопарке бумеранг добрых дел и на своем примере показали, что сегодня руководителям компаний небезразлична судьба животных.





















Акцию «Зоопарк ищет друзей» проводит Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и городской зоопарк при поддержке Lady.tut.by. Любая компания или предприятие может взять опеку над животным зоопарка и перечислять средства на его содержание. Первыми это сделали леди-босс: Вера Быкова — учредитель ЧУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — начальная школа «Апельсин» выбрала попугая ара, Ирина Тарасевич — соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» — лань, Валентина Неизвестная — управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» — фазана, Екатерина Варганова — руководитель пряничной мастерской Pernik.by — ламу, Юлия Забабуха — генеральный директор компании СП «Унибелус» — благородного оленя. Именно этим животным в течение ближайшего года будут помогать девушки и их компании.

Благородный олень нашел отклик в сердце каждой леди, но первой, кто решился на его опеку, была Юлия Забабуха.





— Компания «Унибелус», — поделилась Юлия Забабуха, — это социально ответственный бизнес. Поэтому мы берём шефство над благородным оленем, который содержится в Минском зоопарке.

Почему олень? — спросите вы. Олень — символ воина и благородства. Оленя в разных культурах рассматривают как олицетворение борьбы со злом. Как и компания «Унибелус», олень символизирует безопасность.





Олень — своего рода архетипический персонаж. Вспомните «Снежную королеву», «Золотые рога» про оленя с золотыми копытцами и другие сказки и легенды. Олень всегда помогает в трудной ситуации. Он надежный товарищ. Как и на компанию «Унибелус», на него можно положиться.





— У меня двое детей, — рассказывает Екатерина Варганова, — которые обожают мультфильмы. Их любимый мультипликационный персонаж — лама, так что мы часто приходим в зоопарк, чтобы посмотреть на это животное, теперь же будем знать, что в ее содержании есть и наш вклад.





Приехав для торжественного подписания документов в зоопарк, леди-босс не смогли не «встретиться» со своими подшефными: для девушек была организована целая экскурсия по зоопарку.

— ОДО «Ирэн Эстет», — отметила Ирина Тарасевич, — взяло шефство над грациозной ланью. Уже издалека, увидев в клетке животное и еще не зная, что это лань, я почувствовала сердцем, что хочу шефствовать именно над ним. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что это она — наша лань! Грация, красота, стремительность — вот что объединяет!





Участниц проекта приветствовали председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк и директор Минского зоопарка Сергей Киселев.













Сергей Киселев отметил, что во все времена деловые люди помогали тем, кто в этом нуждается. Он поблагодарил леди-босс за их добрые дела для Минского зоопарка.





— Радостно понимать, — высказал свое мнение директор, — что уверенные в себе дамы, которые состоялись в бизнесе и руководят компаниями, находят время и желание помогать другим. Животные ждут помощи, внимания и душевного тепла. Эта акция необходима не только зоопарку, но и всем нам!

Присоединиться к акции, стать другом зоопарка могут все предприятия и компании. Давайте вместе сделаем мир добрее и лучше!