Диагноз «метастатический рак молочной железы» (мРМЖ) способен выбить из колеи даже самую сильную женщину. В этот момент она как никогда нуждается в поддержке родных. Но как рассказать близким о своей болезни, на какую помощь рассчитывать и что делать, если рядом нет человека, который может выслушать, советует врач-психотерапевт Минского городского клинического онкологического диспансера Сергей ЦВИРКО.



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— По моим наблюдениям, метастатический рак молочной железы, как и другие злокачественные опухоли, часто возникает у женщин, которые себя не любят, посвящая всю себя семье, дому или работе. Я всегда стараюсь донести до пациенток одну простую истину: каждая из вас должна полюбить себя и принимать такой, как есть. Ведь только когда женщина ощущает себя королевой, другие относятся к ней соответственно. Не зря же говорят: «Чтобы стать капитаном корабля, надо быть в душе капитаном корабля». Как только женщина поймет, что она не только хозяйка, мать или работник, но, самое главное, она — личность, она начнет бороться за жизнь.

В этот момент женщине понадобится поддержка родных. Но как рассказать о своем диагнозе мужу, детям, родителям?





Это непросто, но на этот шаг нужно решиться. Главное, подобрать правильные слова: «У меня злокачественная опухоль, но с этим можно жить дальше. Я буду лечиться, и я буду с вами».

К слову, семья женщины с мРМЖ проходит через те же психологические стадии (от отрицания до принятия), что и она сама. Порой родные переживают болезнь даже тяжелее, чем онкопациентка. Зачастую, начиная разговаривать с ней, родственники испытывают неудобство и растерянность.

Ко мне часто обращаются мужья женщин, больных раком, с вопросом: «Как мне поддержать жену, что ей говорить?». Могу сказать, что универсальной формулы или фразы, которая была бы уместной в каждом конкретном случае, нет. Мой совет: будьте рядом, чтобы супруга ощущала вашу любовь и поддержку. Радуйтесь тому, что вы вместе с человеком, который вам дорог. А слова найдутся сами. Скажите, как хорошо вам с ней, как радостно от ее присутствия, как вы ее любите. Ведь каждый человек нуждается в подтверждении любви. Вспомните приятные моменты, проведенные вместе. Эти воспоминания вернут вашу супругу в то состояние, в котором ей было хорошо, и она почувствует поддержку на бессознательном уровне.

Безусловно, каждый из нас хочет поддержать родного человека в беде, но порой, стараясь ему помочь, мы забываем о себе и своих интересах. А ведь полностью растворяясь в близком родственнике, можно запросто потерять себя. В моей практике были случаи, когда, помогая родственнику справиться с болезнью, близкие онкопациентов настолько растворялись в их тяготах и переживаниях, что со временем и у них диагностировали онкозаболевание и они уходили практически вместе.

Чтобы этого не произошло, и у женщины с мРМЖ, и у ее родных, должны оставаться свои интересы. Это могут быть встречи с друзьями, рыбалка, занятия спортом. Я знаю, что некоторые пациентки пишут художественные произведения, изучают иностранные языки, занимаются танцами. Эта отдушина помогает им быть в гармонии с собой и ощущать радость жизни. А ведь только в состоянии душевного равновесия найдутся силы, чтобы бороться.

К сожалению, не каждая может рассчитывать на поддержку родных. Семьи бывают разные: в одной живут бедами и радостями друг друга, в другой — почти не общаются.





Если женщине не с кем поделиться своими чувствами и переживаниями, я бы советовал ей найти человека, которому можно довериться. Это может быть подруга, психотерапевт, духовник (если женщина верующая) или, к примеру, соседка по палате, которая поддержит даже лучше, чем человек со стороны. Также всегда можно обратиться в группы взаимопомощи и поддержки онкопациентов. Такие группы в нашей стране есть. Их немного, например, в Минске они созданы на базе трех территориальных центров социального обслуживания населения: Ленинского, Московского и Фрунзенского районов столицы. В стране активно работает социально-просветительское учреждение "Центр поддержки онкопациентов "Во имя жизни". Не стесняйтесь обременить другого человека. Горе и тяжесть на душе нельзя держать в себе, им обязательно нужно с кем-то поделиться.

Живите полной жизнью. Радуйтесь каждому дню и дарите радость окружающим своим присутствием. И, самое главное, любите себя!