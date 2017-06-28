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Простые рецепты на каждый день: готовим курочку с грибами
«Возьмите порошок из рога единорога и смешайте с крыльями златоглазки» — если большинство рецептов, которые вам попадаются в Сети, скорее похожи на правила приготовления волшебного зелья, чем на простую человеческую пищу, то новый видеопроект LADY.TUT.BY придется вам по вкусу.
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Рецепт:
Взять 250 граммов куриного филе, порезать и замариновать. Для маринада использовать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и белый перец.
Тем временем 300 граммов шампиньонов порезать, «припустить» на сковороде, нарезать две луковицы — все это обжарить в оливковом масле, добавить курочку и еще 10 минут готовить, после добавить 50 граммов тёплых сливок. Закрыть крышкой и тушить 15 минут. При подаче украсить веточкой укропа.
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