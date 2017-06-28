Роналду подтвердил, что у него родились два ребенка. Он пропустит матч за 3-е место на КК

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что перед Кубком конфедераций у него родились два ребенка.

В связи с этим Роналду покинет расположение сборной Португалии и не сыграет в матче за третье место на Кубке конфедераций.

Это было решено после поражения Португалии в полуфинале от Чили (0:0, по пенальти — 0:3). Если бы Португалия вышла в финал, Роналду остался бы в команде.

— Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребенка. К сожалению, мы не достигли главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.

Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которое очень меня тронуло. Я никогда этого не забуду. Очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз, — написал Роналду в фейсбуке .

Федерация футбола Португалии отметила, что Криштиану Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.

— Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми, — отмечается в заявлении .

В начале июня сообщалось, что суррогатная мать родила Роналду близнецов (мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева). Первому сыну Роналду уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году также от суррогатной матери.