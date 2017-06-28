Курейчик о спектакле "Подводники": что делать, если вдруг шандарахнет? /

Идея поставить спектакль по мотивам драматических событий на советской подводной лодке К-19 возникла у художественного руководителя театра имени Горького, режиссера Сергея Ковальчика еще в 2012 году. Автор пьесы, драматург Андрей Курейчик рассказал Sputnik, почему был минимально вовлечен в сам процесс постановки.

"Это мой принцип, я очень четко разделяю здесь мою работу, а моя работа сделана давно, и работу театра. И понимаю, что чем меньше автор вмешивается в постановку, тем больше шансов, что его откроют как-то по-новому. Были случаи, когда я сам удивлялся, как мои пьесы поставлены, как раскрыты. Я сам в них не видел тех вещей и акцентов, которые находили режиссеры", — рассказал Курейчик.

Основой пьесы Курейчика стала история атомной катастрофы на советской подводной лодке К-19, произошедшая 4 июля 1961 года. Та авария могла привести к взрыву лодки, а впоследствии — к глобальной экологической катастрофе: радиоактивному отравлению вод Мирового океана. Долгое время авария на К-19 была засекречена. Впервые катастрофа на атомном ракетоносце будет воссоздана на театральной сцене.

"Авария — это первый план пьесы, хотя на самом деле это собирательная история К-19, но не только. Там и про другие катастрофы, и про Курск, и вообще про атомные катастрофы как таковые, потому что для меня это такой вечный фантомный страх как ребенка, который помнит 1986 год. Мой отец тогда поехал в первый же месяц, его отправили как ликвидатора. И я понимаю, что дня нас, страны, которая пережила такую же атомную катастрофу, это все очень актуально", — рассказал Курейчик.

Во время работы над пьесой автору пришлось изучить многие материалы, в том числе и мемуары командира К-19. Кроме того, в качестве консультанта к работе над постановкой привлекли и командира современной атомной подводной лодки, капитана первого ранга. Одним из основных фактов при создании спектакля стало то, что в составе экипажа К-19 были белорусы.

"Не просто были, а главный герой, его прототип — человек, который сделал максимум для спасения лодки, этот человек пошел в реакторный отдел ценой огромной дозы, которую он получил, он вообще не должен был выжить, чудо какое-то произошло. Он как-то там заварил протечку этого контура, из-за которого все и было", — рассказал Курейчик.

На театральной сцене зрители увидят абсолютно реальную подводную лодку. По словам режиссера-постановщика Сергея Ковальчика, это самый дорогой спектакль за все время его работы в театре имени Горького.

"Это гигантский, бродвейского уровня спектакль, они строят на сцене подводную лодку в трех уровнях. Это такой очень серьезный подход, спектакль готовился 5 лет, издавались разные макеты, технологии проверялись. В зрелищном плане это должно быть очень круто", — отметил Курейчик.

По словам автора пьесы, спектакль "Подводники", вероятно, со временем будет показан и в других странах, но адресован он, в первую очередь, белорусам.

"Это повод нам задуматься о том, с какими последствиями можно столкнуться, если шандарахнет, и вообще, кто пойдет это ликвидировать, как люди себя ведут в таких ситуациях. Что для нас понятия "радиация" и "атом". И что для нас понятие "холодной войны". Ведь это 60-е годы, вокруг враги, а мы в подводной лодке, у нас ядерные ракеты, и вдруг рвануло, и что делать? Почему белорусы всегда чувствовали себя как в подводной лодке?" — задал риторический вопрос Курейчик.

Беседу с драматургом Андреем Курейчиком о премьере спектакля "Подводники" в театре имени Горького слушайте на радио Sputnik Беларусь.