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"Игра престолов" привела к росту спроса на аренду жилья в Исландии

29.06.2017 08:49 — Разное | Tut.by  
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В Исландии за год резко возросла стоимость краткосрочного найма жилья, сообщает международное новостное агентство Bloomberg. Это произошло благодаря наплыву туристов, вызванному съемками сериала «Игра престолов», считает агентство. Четвертый сезон сериала снимался в Исландии в 2011—2013 годах, а сейчас там проходят съемки некоторых серий последнего сезона.


Съемки сериала в Исландии в 2011 году (Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look)

Исландская столица заняла пятое место по стоимости краткосрочной аренды жилья в рейтинге Bloomberg за 2017 год. Суточная аренда жилья для двух человек в Рейкьявике составляет $ 171, что на 20,4% выше, чем в прошлом году, сообщает информационное агентство со ссылкой на данные каучсерфингового агентства Airbnb.

Наплыв туристов также вызвал в Исландии рост спроса на услуги отелей. По стоимости гостиничного номера на двоих за одну ночь Рейкьявик занял в рейтинге Bloomberg четвертую позицию. За год этот показатель увеличился на 16,7% и составил в среднем $ 259, пишет агентство.

Резкий рост стоимости краткосрочной аренды и услуг отелей в Исландии, кроме интереса туристов к съемках телесериала, вызван также разрывом между спросом и предложением на местном рынке аренды и услуг гостиниц, считает Bloomberg. По данным Банка Исландии, на которые ссылается агентство, в 2017 году ожидается более 2 млн туристов, в то время как население страны составляет около 340 тыс. человек.

Краткосрочная аренда принимает на себя большую долю исландских туристов, и ожидается, что в ближайшем будущем эта сфера экономики обгонит гостиничный бизнес по размерам и доходности, приводит Bloomberg слова специалистов Банка Исландии.

 
 
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Частный найм жилья помогает Исландии справиться с возросшим потоком туристов.

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