Обязательные цветы и экскурсии по району: как минчане оживляют свои дворы

Ужупис в Вильнюсе, Кройцберг в Берлине, Христиания в Копенгагене: практически в каждом большом городе есть районы, которые живут по своим правилам, которые немного отличаются от общепринятых. В Минске девять официальных районов и несколько десятков неофициальных — в каждом из которых есть свои «фишки». Пожилая Осмоловка, вокруг которой сейчас ломаются копья, Каменная горка и ее дворовый ЖЭК-арт, Грушевка с ее одноименным фестом или Новая Боровая, где один из жителей помог соседям украсить балконы горшками с цветами. К слову, совсем недавно в этом районе решили «отличиться» и начали писать свою « конституцию » — несерьезные правила района.

Фестиваль «на районе» и детские рисунки на месте капремонта

Районные праздники — это всегда что-то очень домашнее и уютное. Именно таким стал фестиваль «На Грушевке»: местные жители сами организовали в сквере выставку фотографий из прошлого, играли в шахматы, пели, танцевали и даже устраивали экскурсии!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Есть энтузиасты и в Каменной горке. Так, в одном из дворов района жители всех 12 подъездов вместе украшают елку к новому году. В последний раз соседи так увлеклись, что во дворе появились примеры ЖЭК-арта: деревянный аист и пальмы из пластиковых бутылок.





— Дом, где я живу, совсем молодой, ему всего 7 лет, — рассказывают активистки Виктория Деликатор и Елена Яроцкая. — Построен он был на месте парников, рядом пруд — «море» для детей нашего двора. Наш дом большой, 12-подъездный, с очень дружными, в основном молодыми, соседями. Вместе мы делаем во дворе такую красоту, что иногда не все озеленители с этим справятся! Семьи покупают и высаживают деревья, цветы, дети обязательно помогают, есть один активист, который вырезает из дерева красивых аистов и другие фигурки. Никого не заставляем, причина в доброй дружбе — соседи вместе отмечают во дворе праздники, обязательно — общая ёлка с игрушками на Новый год и украшенные деревья с игрушками под ними летом!

В Новой Боровой тоже нашелся небезразличный к «зелени» человек. Александр украсил балконы соседей разноцветными петуньями.





— Я всегда покупал цветы себе на балкон, так почему бы не сделать это и для других? Ведь не каждый имеет время или возможность доехать до магазина, — рассказывает мужчина. — В итоге я взял на себя миссию украсить балконы соседей: собрал деньги с тех, кто хотел, чтобы на его балконе появились живые цветы — таких оказалось почти два десятка — и доставил им петуньи прямо к квартире.

Все «фишки» района — в одном месте

Создатели несерьезной конституции отмечают, что хотели бы, чтобы такие локальные события стали не исключением, а правилом, и именно поэтому предлагают собрать их в одном месте.

На сайте есть возможность разместить информацию о двух десятках районов: от Чижовки до Осмоловки. Любой белорус может написать, какие правила или обычаи у него ассоциируются с тем или иным местом столицы. Кстати, в Новой Боровой, которая инициировала проект, прошло даже голосование за несерьезную конституцию — и первыми проголосовали дети!





— Мы хотим, чтобы не меньше тысячи минчан рассказали о своих районах и чем они отличаются, — говорит Роман Сельчонок, организатор проекта несерьезной конституции. — За первые несколько дней собрали 250 комментариев.





Больше всего комментариев в несерьезной конституции оказалось у одного из самых густонаселенных минских районов: в большой отрыв ушла Каменная горка. ТОП-5 записей для ее несерьезной конституции выглядят так:

В Каменной горке основной вид транспорта — детская коляска. Все, что происходит на каменной горке — остаётся на Каменной горке! После утреннего прорыва в метро, обязательно выпей чашечку кофе и убедись, что ты еще жив. На Каменке весной пахнет шашлыками… Хотя мало кто знает, где их там готовят! В Каменной горке мальчики становятся мужчинами, потому что там раздают социальное жилье.

Партнер материала:

Несерьезная конституция Минска — проект, где собирают негласные правила, которые отличают районы города. Оставлять свои идеи можно на newminsk.by . Первыми правила для конституции предложили жители Новой Боровой, которая и стала инициатором проекта.