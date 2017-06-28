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Вирус Petya (ExPetr) уничтожает, а не блокирует данные
Вирус Petya,
Руководитель компании Comae, занимающейся кибербезопасностью,
Разрушительную силу ExPetr
А тем временем, несмотря на появившиеся способы предупреждения заражения, эпидемия распространяется дальше. В частности говорится о проникновении вируса на ряд американских предприятий, в том числе Merck, Nabisco и Oreo, ряд госпиталей и главный порт Лос-Анджелеса.
И еще раз напоминаем, как избежать заражения
В «Лаборатории Касперского»
«В качестве дополнительной меры предосторожности с помощью AppLocker запретите выполнение файла perfc. dat и запуск утилиты PSExec из Sysinternals Suite», — отмечают специалисты.
Эксперты компании Positive Technologies и Symantec
Дело в том, что в момент атаки Petya
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения (это можно сделать в свойствах файла).
Для прекращения распространения вируса следует закрыть TCP-порты 1024−1035, 135 и 445,
Также специалисты советуют сделать резервные копии важных файлов на случай возможного заражения в дальнейшем. Кроме того, если компьютер заражен и требует перезагрузиться, нельзя давать ему это делать. Как минимум, у вас будет время сохранить всю ценную информацию.
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Последствия вируса оказались хуже, чем предполагалось.
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