14-летний велогонщик в Италии сдал положительный допинг-тест

В Италии 14-летний велогонщик сдал положительный допинг-тест на местеролон (провирон). По информации Corriere dello Sport, это самый молодой представитель этого вида спорта за всю историю, не сумевший пройти допинг-котроль.
Подросток сдал положительный тест после региональных соревнований и тут же был отстранен антидопинговым трибуналом Национального олимпийского комитета Италии.
Местеролон — гормональный андрогенный препарат, более известный под торговой маркой Proviron. Часто провирон используется в бодибилдинге на курсе совместно с различными анаболическими стероидами.
Эффекты от приема препарата:
— Повышение либидо (полового влечения) у мужчин, улучшение потенции.
— Повышение твердости и рельефности мускулатуры. Это свойство обуславливает частое использование Провирона в бодибилдинге. Он применяется даже женщинами, правда, в значительно меньших дозировках (впрочем, профессиональных культуристок эти «глупости» не касаются).
— Улучшение количества и качества сперматозоидов
— Компенсация слабой выработки андрогенов.
— Стимуляция развития вторичных половых признаков и мужских половых органов.
— Анаболические свойства.
Возможны такие побочные эффекты, как облысение и гипертрофия простаты, вызывающиеся химической природой действующего вещества и его сходством с дигидротестостероном. Возможны, хотя и встречаются крайне редко, доброкачественные и злокачественные опухоли печени. Также при превышении рекомендованных дозировок и схем приема не исключены такие негативные реакции как внутрибрюшное кровотечение, увеличение размеров печени и боли в верхней части живота.
Спортивный врач и эксперт по борьбе с допингом Карло Транквилус считает, что употребление подобного допинга в 14 лет крайне опасно для жизни спортсмена, так как влияет на его рост и развитие, давая большое количество побочных эффектов. Эксперт сравнивает взрослых, тренеров, родителей и врачей, давших препарат ребенку, с убийцами, а их действия — с реальным преступлением.
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