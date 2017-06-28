14-летний велогонщик в Италии сдал положительный допинг-тест

В Италии 14-летний велогонщик сдал положительный допинг-тест на местеролон (провирон). По информации Corriere dello Sport , это самый молодой представитель этого вида спорта за всю историю, не сумевший пройти допинг-котроль.

Подросток сдал положительный тест после региональных соревнований и тут же был отстранен антидопинговым трибуналом Национального олимпийского комитета Италии.

Местеролон — гормональный андрогенный препарат, более известный под торговой маркой Proviron. Часто провирон используется в бодибилдинге на курсе совместно с различными анаболическими стероидами. Эффекты от приема препарата: — Повышение либидо (полового влечения) у мужчин, улучшение потенции. — Повышение твердости и рельефности мускулатуры. Это свойство обуславливает частое использование Провирона в бодибилдинге. Он применяется даже женщинами, правда, в значительно меньших дозировках (впрочем, профессиональных культуристок эти «глупости» не касаются). — Улучшение количества и качества сперматозоидов — Компенсация слабой выработки андрогенов. — Стимуляция развития вторичных половых признаков и мужских половых органов. — Анаболические свойства. Возможны такие побочные эффекты, как облысение и гипертрофия простаты, вызывающиеся химической природой действующего вещества и его сходством с дигидротестостероном. Возможны, хотя и встречаются крайне редко, доброкачественные и злокачественные опухоли печени. Также при превышении рекомендованных дозировок и схем приема не исключены такие негативные реакции как внутрибрюшное кровотечение, увеличение размеров печени и боли в верхней части живота.

Спортивный врач и эксперт по борьбе с допингом Карло Транквилус считает, что употребление подобного допинга в 14 лет крайне опасно для жизни спортсмена, так как влияет на его рост и развитие, давая большое количество побочных эффектов. Эксперт сравнивает взрослых, тренеров, родителей и врачей, давших препарат ребенку, с убийцами, а их действия — с реальным преступлением.