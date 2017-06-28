Не так давно на улице Ленинградской уже меняли конфигурацию дорожной разметки, чтобы оптимально «встроить» транспортный поток с еще ранее «перерисованной» улицы Советской Конституции. Однако теперь изменения будут более глобальными, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

По словам начальника межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Павла Веремчука, изучался вопрос организации на Ленинградской парковок вместо крайних полос. Однако решение в данный момент принято иное: сделать дополнительные поворотные полосы для съезда во дворы. Выполнена эта схема будет благодаря традиционному «заужению» полос на определенных участках. К работам приступят в июле.

Большие изменения затем грядут и на Партизанском проспекте, где сужение полос также позволит выделить левоповортные. Автолюбители наверняка скажут, что лучше было бы сначала сделать ремонт многострадальной и загруженной магистрали. Павел Веремчук на это замечает: «Капитальный ремонт Партизанского проспекта запланирован на 2018 год, и в проекте уже заложена та организация дорожного движения, которую мы предлагаем сегодня. Но ждать еще год мы не будем. Дополнительные полосы появятся уже в ближайшее время. Мы проверим эффективность этого решения, чтобы в будущем внести возможные коррективы уже после капитального ремонта».





Улицы Орловская и Луцкая в перспективе должны обзавестись парковочными полосами. С Орловской здесь всё понятно: полоса пройдет по стороне жилой застройки, а центральная ось дороги сместится в другую сторону. На Ковалёвке же пока обсуждается вопрос, аналогичный Ленинградской — делать парковку с одной стороны или с двух. Решения будут приняты в ближайшее время.