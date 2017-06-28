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Ленинградскую и Партизанский проспект "перерисуют". Луцкая и Орловская в прицеле
Не так давно на улице Ленинградской уже меняли конфигурацию дорожной разметки, чтобы оптимально «встроить» транспортный поток с еще ранее «перерисованной» улицы Советской Конституции. Однако теперь изменения будут более глобальными,
По словам начальника межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Павла Веремчука, изучался вопрос организации на Ленинградской парковок вместо крайних полос. Однако решение в данный момент принято иное: сделать дополнительные поворотные полосы для съезда во дворы. Выполнена эта схема будет благодаря традиционному «заужению» полос на определенных участках. К работам приступят в июле.
Большие изменения затем грядут и на Партизанском проспекте, где сужение полос также позволит выделить левоповортные. Автолюбители наверняка скажут, что лучше было бы сначала сделать ремонт многострадальной и загруженной магистрали. Павел Веремчук на это замечает: «Капитальный ремонт Партизанского проспекта запланирован на 2018 год, и в проекте уже заложена та организация дорожного движения, которую мы предлагаем сегодня. Но ждать еще год мы не будем. Дополнительные полосы появятся уже в ближайшее время. Мы проверим эффективность этого решения, чтобы в будущем внести возможные коррективы уже после капитального ремонта».
Улицы Орловская и Луцкая в перспективе должны обзавестись парковочными полосами. С Орловской здесь всё понятно: полоса пройдет по стороне жилой застройки, а центральная ось дороги сместится в другую сторону. На Ковалёвке же пока обсуждается вопрос, аналогичный Ленинградской — делать парковку с одной стороны или с двух. Решения будут приняты в ближайшее время.
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Большие изменения затем грядут и на Партизанском проспекте, где сужение полос также позволит выделить левоповортные.
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