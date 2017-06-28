ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ленинградскую и Партизанский проспект "перерисуют". Луцкая и Орловская в прицеле

29.06.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не так давно на улице Ленинградской уже меняли конфигурацию дорожной разметки, чтобы оптимально «встроить» транспортный поток с еще ранее «перерисованной» улицы Советской Конституции. Однако теперь изменения будут более глобальными, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

По словам начальника межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Павла Веремчука, изучался вопрос организации на Ленинградской парковок вместо крайних полос. Однако решение в данный момент принято иное: сделать дополнительные поворотные полосы для съезда во дворы. Выполнена эта схема будет благодаря традиционному «заужению» полос на определенных участках. К работам приступят в июле.

Большие изменения затем грядут и на Партизанском проспекте, где сужение полос также позволит выделить левоповортные. Автолюбители наверняка скажут, что лучше было бы сначала сделать ремонт многострадальной и загруженной магистрали. Павел Веремчук на это замечает: «Капитальный ремонт Партизанского проспекта запланирован на 2018 год, и в проекте уже заложена та организация дорожного движения, которую мы предлагаем сегодня. Но ждать еще год мы не будем. Дополнительные полосы появятся уже в ближайшее время. Мы проверим эффективность этого решения, чтобы в будущем внести возможные коррективы уже после капитального ремонта».


Улицы Орловская и Луцкая в перспективе должны обзавестись парковочными полосами. С Орловской здесь всё понятно: полоса пройдет по стороне жилой застройки, а центральная ось дороги сместится в другую сторону. На Ковалёвке же пока обсуждается вопрос, аналогичный Ленинградской — делать парковку с одной стороны или с двух. Решения будут приняты в ближайшее время.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие изменения затем грядут и на Партизанском проспекте, где сужение полос также позволит выделить левоповортные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вирус Petya (ExPetr) уничтожает, а не блокирует данные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика