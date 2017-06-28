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"Гелик" жил, жив и будет жить. Mercedes рассказал о новом G-Class

29.06.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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Компания официально подтвердила, что ведет разработку внедорожника G-Class нового поколения. Об этом в интервью изданию Automotive News рассказал глава отдела внедорожных транспортных средств Mercedes-Benz Гуннар Гетенке. По словам топ-менеджера премьера машины состоится в следующем году. Внедорожник сохранит рамную конструкцию и получит полноприводную трансмиссию с тремя дифференциалами.


Фото: motor1.com

Гетенке рассказал, что новинка вырастет в размерах по сравнению со своим предшественником. Благодаря этому улучшится комфорт для задних пассажиров внедорожника. Топ-менеджер подтвердил информацию о том, что G-Class нового поколения будет оснащаться независимой передней подвеской. Внедорожник сохранит рамную конструкцию и получит полноприводную трансмиссию с тремя дифференциалами.

Все остальные технические характеристики держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму внедорожника войдут бензиновые двигатели мощностью до 360 лошадиных сил. Также ожидается появление нескольких дизельных агрегатов. Самым мощным из них станет шестицилиндровый мотор с отдачей 313 лошадиных сил. Позже появится модернизированный 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 Biturbo. Мощность агрегата может составить от 470 до 600 лошадиных сил.


Фото: motor1.com

Новинка уже была не раз замечена фотошпионами во время дорожных испытаний. Машина получит узнаваемый дизайн и потеряет в весе около 400 килограммов. Также новинка получит аэродинамический обвес, который должен уменьшить коэффициент лобового сопротивления.

Mercedes G-Class в кузове W463 продается с 2000 года. За это время внедорожник пережил три рестайлинга, последний из которых состоялся в 2015 году.

 
 
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Концерн Mercedes-Benя подтвердил появление нового поколения Gelandewagen. Автомобиль будет крупнее, легче и быстрее.

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