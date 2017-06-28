Семнадцатилетний швед под ником Dgustafsson13 построил из Lego работающий макет шестиступенчатой механической трансмиссии. Ролик с пояснениями, в котором демонстрируется работа коробки, он опубликовал на своем YouTube-канале.

Длина коробки составляет 10 сантиметров, ширина — 5,5 сантиметра, высота — 6 сантиметров, а весит она около 68 граммов. Инструкция, как можно самому сделать такую же коробку из Lego, опубликована в блоге Dgustafsson13 .

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Ранее были показаны и другие проекты из кубиков Lego. Например, работающий макет радиального 28-цилиндрового авиационного двигателя, использовавшегося с середины 1940-х и даже пятиметровый Бэтмобиль.