



Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня в результате осложнения двухстороннего воспаления легких.

"Сегодня в 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала в Instagram гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Как ранее сообщало агентство РИА Новости, Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него было диагностировано двухстороннее воспаление легких, которое и стало причиной смерти.