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Скончался бывший солист "Иванушек" Олег Яковлев

29.06.2017 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Скончался бывший солист "Иванушек" Олег Яковлев

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня в результате осложнения двухстороннего воспаления легких.

"Сегодня в 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала в Instagram гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Как ранее сообщало агентство РИА Новости, Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него было диагностировано двухстороннее воспаление легких, которое и стало причиной смерти.

 
 
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Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня в результате осложнения двухстороннего воспаления легких.

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